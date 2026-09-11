Ông Phạm Nhật Vượng cho xây “Đảo Thiên Đường” tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam, tên gọi lấy cảm hứng từ một hòn đảo nổi tiếng ở Ý

Đảo Thiên Đường là phân khu thấp tầng nằm giữa dự án Vinhomes Royal Island, tên gọi được lấy cảm hứng từ một hòn đảo nổi tiếng của Ý, với hệ thống biệt thự, nhà phố và không gian cảnh quan riêng biệt.

Nằm trong đại đô thị Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, TP Hải Phòng, phân khu Isla Bella – còn được gọi là Đảo Thiên Đường được quy hoạch hàng trăm sản phẩm nhà ở thấp tầng.

Tên gọi Isla Bella mang hơi hướng Địa Trung Hải. Theo cách lý giải trong tài liệu giới thiệu dự án, “Isla Bella” có nghĩa là “hòn đảo xinh đẹp”, được lấy cảm hứng từ Isola Bella – hòn đảo nổi tiếng trên hồ Maggiore của Ý, nơi được ví như một “vườn địa đàng trên mặt đất”.

Từ cảm hứng này, phân khu được quy hoạch như một không gian sống riêng tư, kết hợp giữa cảnh quan cây xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích nội khu.

Về quy mô, phân khu gồm 218 căn biệt thự cùng hơn 300 căn shophouse dọc các trục đường Hạnh Phúc và Tia Sáng.

Điểm nhấn của phân khu nằm ở không gian cảnh quan. Isla Bella được bao quanh bởi hệ thống công viên, cây xanh và mặt nước, trong đó có các công viên lấy cảm hứng từ phong cách Tây Ban Nha như Flamenco Park, Mosaic Park và Palm Garden.

Bên trong phân khu cũng được bố trí các không gian công viên dọc các tuyến đường Thiên Đường và Tia Sáng, tạo thêm các khoảng xanh xen kẽ giữa khu nhà ở. Cùng với đó là hồ nước mặn kết hợp bãi cát trắng, hình thành không gian cảnh quan riêng biệt cho khu vực này.

Đáng chú ý, Isla Bella nằm liền kề và bao quanh khu vực sân golf rộng 160 ha của Vinhomes Royal Island. Không gian cây xanh và mặt nước từ tổ hợp sân golf này trở thành một trong những yếu tố tạo nên cảnh quan của phân khu.

Một trong những điểm khác biệt được giới thiệu tại Vinhomes Royal Island là mô hình biệt thự có không gian bãi tắm nước biển riêng phía sau nhà. Đây là loại hình thường xuất hiện tại một số khu vực biệt lập dành cho giới siêu giàu trên thế giới như Palm Jumeirah tại Dubai, Indian Creek hay Fisher Island tại Mỹ.

Nhờ vị trí nằm ở khu vực trung tâm Đảo Hoàng gia, Isla Bella cũng tiếp giáp hoặc kết nối thuận tiện với nhiều tiện ích trọng yếu như trung tâm hội nghị, tiệc cưới, VinWonders cùng các phân khu được phát triển theo những chủ đề kiến trúc khác nhau, từ phong cách Nhật Bản đến các không gian lấy cảm hứng từ châu Âu như Pháp và Hy Lạp.