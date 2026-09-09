Vụ đâm tử vong nữ chủ quán lẩu dê rồi uống thuốc sâu tự tử: Nghi phạm đã tử vong

Trước đó, sau khi gây án xong, Nghĩa là dùng dao tự đâm vào bụng mình và uống thuốc trừ sâu tự tử.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng dao đâm tử vong nữ chủ quán lẩu dê sau đó tự đâm vào bụng mình và uống thuốc trừ sâu để tự tử xảy ra chiều 7/9 gây xôn xao dư luận, chiều 9/9, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm gây ra vụ việc đã tử vong lúc 9 giờ cùng ngày, theo thông tin trên báo VietNamNet.

Nghi phạm là Vy Đức Nghĩa (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Nhân Cơ). Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi.

Ngoài ra, nạn nhân Nguyễn Ngọc A. (SN 1987, trú tại xã Trường Xuân) - người bị Nghĩa dùng dao đâm bị thương hiện cũng đã được chuyển lên cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk.

Nghi phạm Vy Đức Nghĩa đã tử vong. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, thông tin trên báo Tiền Phong cho biết vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 7/9, Nghĩa đã đến quán lẩu dê do bà Hồ Thị K. (SN 1985, trú thôn 7, xã Nhân Cơ) làm chủ. Thời điểm này, tại quán lẩu có bà K. và ông Nguyễn Ngọc A. đang nằm trên giường xếp.

Nghĩa và bà K. sau đó đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nghĩa dùng dao đâm vào bụng ông A. rồi tiếp tục đâm bà K. Tiếp đó, gã đàn ông dùng dao tự đâm vào bụng mình và uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Vụ việc khiến bà K. tử vong. Ông A. và Nghĩa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Đến hôm nay thì Nghĩa tử vong.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm và tiền bạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.