Ông Phạm Nhật Vượng lại có thêm kỳ tích: 1 thành viên thuộc Vingroup là đại diện duy nhất và đầu tiên của Việt Nam gia nhập liên minh này

Cột mốc này tiếp tục khẳng định cam kết trong việc mở rộng cơ hội học tập toàn cầu và thiết lập quan hệ hợp tác học thuật chiến lược với các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Theo thông tin do trường đại học VinUni (thành viên thuộc tập đoàn Vingroup) công bố ngày 5/9, cơ sở giáo dục đại học này đã chính thức trở thành thành viên đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam gia nhập Liên minh IIE Global E3 (Global Engineering Education Exchange). Cột mốc này tiếp tục khẳng định cam kết của VinUni trong việc mở rộng cơ hội học tập toàn cầu và thiết lập quan hệ hợp tác học thuật chiến lược với các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Được quản lý bởi Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), Global E3 quy tụ 70 đại học danh tiếng tại 26 quốc gia – bao gồm Đại học Carnegie Mellon, Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Michigan, Viện Công nghệ Georgia, Đại học New York (NYU), Đại học RWTH Aachen, Đại học Công nghệ Delft (TU Delft), KU Leuven, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore), UNSW Sydney, Đại học Melbourne,… nhằm thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật và STEM.

Việc VinUni gia nhập Global E3 mang ý nghĩa đặc biệt đối với sinh viên thuộc Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính (CECS) – những chương trình được thiết kế theo chuẩn kiểm định quốc tế ABET. Mạng lưới này mở ra lộ trình mới giúp sinh viên tiếp cận các trường kỹ thuật hàng đầu thế giới, linh hoạt trong lộ trình học tập và gia nhập cộng đồng được thiết kế riêng cho đặc thù chuyên ngành Kỹ thuật.

Những đặc quyền dành cho sinh viên VinUni:

Tiếp cận các đại học hàng đầu thế giới: Sinh viên VinUni có cơ hội tham gia học tập trao đổi 1 học kỳ hoặc 1 năm tại các trường đại học lớn ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Úc; đồng thời được công nhận chuyển đổi tín chỉ cho các khóa học kỹ thuật, khoa học máy tính, STEM và miễn học phí tại trường đối tác.

Xây dựng mạng lưới kết nối toàn cầu: Giao lưu và học hỏi cùng cộng đồng sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu quốc tế trên 26 quốc gia.

Phát triển năng lực toàn cầu: Rèn luyện tư duy giao thoa văn hóa, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp và hợp tác – những yếu tố bổ trợ hoàn hảo cho năng lực chuyên môn, sẵn sàng cho sự nghiệp tương lai.

Mở rộng hợp tác nghiên cứu & học thuật: Thúc đẩy các dự án nghiên cứu và trao đổi học thuật giữa VinUni và các trường thành viên trong Liên minh.

Không chỉ mang lại giá trị cho sinh viên, mạng lưới Global E3 còn mở ra cơ hội hợp tác cho giảng viên và đội ngũ lãnh đạo học thuật của VinUni thông qua các hội nghị thường niên, hội thảo trực tuyến và các hoạt động kết nối chiến lược, cùng thảo luận và chia sẻ góc nhìn về các xu hướng mới trong giáo dục STEM toàn cầu.