Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và đợt "tổng lực tăng vốn" chưa từng có cho HDBank, Galaxy Holdings, VikkiBankS...

Từ HDBank, Vietjet, VikkiBankS đến Galaxy Holdings đều đã hoặc đang trong quá trình tăng vốn điều lệ

Ngày 24/8/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã có nghị quyết thông qua các phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và bằng chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ phát hành 25%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 25 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, HDBank dự kiến phát hành tối đa gần 250,3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu.

Theo đó, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.016 tỷ đồng từ gần 50.053 tỷ đồng lên tối đa 65.069 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành trên.

Ngoài ra, HDBank còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở không thấp hơn bình quân số học của giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu HDB gần nhất trước ngày Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu HDB tại báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét hoặc kiểm toán tại kỳ 30/06/2026.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026 – 2027, sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nếu hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng lên 72.069 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP International Technical Services.

Theo Nghị quyết ngày 19/8/2026, Vietjet sẽ góp 285 tỷ đồng, nắm 95% vốn tại doanh nghiệp mới. Từ tỷ lệ sở hữu trên, vốn điều lệ dự kiến của International Technical Services tương đương 300 tỷ đồng.

Theo công bố của Vietjet, việc thành lập công ty nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, gia tăng tính chủ động trong công tác bảo dưỡng đội tàu bay, đồng thời tối ưu chi phí hoạt động. Xa hơn, doanh nghiệp mới được định hướng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Hội đồng quản trị Vietjet trước đó ngày 13/8 cũng đã thông qua chủ trương góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay . Sau giao dịch, tổng phần vốn góp của Vietjet tại doanh nghiệp này sẽ tăng từ 50 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, tương đương gấp 6 lần quy mô trước đó.﻿

Trong năm 2026, ﻿Vietjet lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của hãng hàng không tăng thêm gần 1.775 tỷ đồng lên hơn 7.690 tỷ đồng.

Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) đang chào bán 300 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, nâng vốn điều lệ lên gấp 7 lần, từ 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 31/07/2026 đến ngày 30/09/2026.

Ngoài ra, trong tháng 1, Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.345 tỷ đồng.﻿