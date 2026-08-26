Lật thuyền trên sông ở Thái Nguyên, 3 người mất tích

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau khi chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật trên sông Linh Nham vào 17h hôm nay (25/8).

Tối ngày 25/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng của xã đang phối hợp tìm kiếm 3 người mất tích trên sông Linh Nham (một nhánh của sông Cầu).

Theo đó, khoảng 17h ngày 25/8, chiếc thuyền chở 4 người đang di chuyển trên sông Linh Nham thì bất ngờ bị lật. Một người mặc áo phao dạt được vào bờ, trong khi 3 người còn lại mất tích.

Đoạn sông này thuộc địa bàn giáp ranh của 3 địa phương gồm xã Văn Hán, Đồng Hỷ và phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Nhận được thông tin, chính quyền 3 xã, phường đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được chiếc thuyền gặp nạn vào bờ, 3 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 3 nạn nhân

Lãnh đạo xã Đồng Hỷ cũng cho biết, những người bị nạn có độ tuổi từ 23 đến hơn 40, nhưng không phải là người xã Đồng Hỷ. Hiện, chính quyền xã Đồng Hỷ cũng chưa liên hệ được với người dạt vào bờ để xác định nguyên nhân cũng như lý do chèo thuyền ra sông.

Được biết, Đội cứu hộ 116 của Thái Nguyên cũng đã đến địa điểm xảy ra sự cố để tổ chức hỗ trợ, tìm kiếm các nạn nhân.

Chiếc thuyền bị lật được đưa vào bờ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, nước các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dâng cao. Hiện tại, vẫn còn một số khu dân cư ven sông Cầu bị ngập sâu, giao thông chia cắt.