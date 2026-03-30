Dông lốc đánh lật tàu cá tại Đặc khu Cô Tô, 2 mẹ con tử vong

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết khoảng 4h ngày 30/3, trên địa bàn xảy ra vụ lật tàu đánh bắt hải sản khiến 2 mẹ con tử vong.

Thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của dông lốc bất ngờ kèm gió giật mạnh, một tàu cá đang neo đậu tại cảng tại cảng Chiến Thắng thuộc thôn 2, đảo Thanh Lân bị đánh lật úp. Vị trí tai nạn cách bờ khoảng 300m.

Chủ tàu là anh V.V.T (SN 1983, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng). Vụ việc khiến hai người mắc kẹt trong cabin tàu cá tử vong, gồm chị Đ.T.H (SN 1989, vợ anh T.) và cháu V.T.A (SN 2023, con trai anh T.).

Thời điểm xảy ra dông to, anh T. đang ở khu vực mũi của tàu để neo buộc nên bị hất xuống biển, bơi được vào bờ.

Trận dông lốc khiến tàu cá bị lật úp, 2 mẹ con tử vong.

Nhận được thông tin sự việc, bà Lê Ngọc Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu và ông Đinh Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đặc khu Cô Tô, có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến hơn 8h ngày 30/3, lực lượng chức năng đưa được thi thể chị H. lên bờ. Khoảng một giờ sau, thì thi thể cháu V.T.A cũng được tìm thấy.

Chính quyền Đặc khu Cô Tô hỗ trợ gia đình các nạn nhân 5 triệu đồng/người; Đồn Biên phòng Thanh Lân hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Đồng thời, địa phương bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân vào Vân Đồn và sắp xếp xe đưa gia đình về quê lo hậu sự.

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên đảo Thanh Lân cũng tự nguyện quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do dông lốc bất ngờ, gió giật mạnh làm lật úp phương tiện khi các nạn nhân đang ngủ trong cabin. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Đêm 29/3, tại tỉnh Tuyên Quang cũng xảy ra vụ lật thuyền đánh cá khiến 2 vợ chồng thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 22h, anh N.V.T. (SN 1992) cùng vợ là chị H.T.H. (SN 1993) và con trai N.T.Đ. (SN 2012) đi thả lưới đánh cá.Thấy một chiếc thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ, anh T. tự lấy chở vợ và con ra giữa sông để thả lưới.

Trong quá trình thả lưới, thời tiết bất ngờ xuất hiện gió mạnh khiến chiếc thuyền bị lật. Cả ba người rơi xuống nước. Cháu Đ. sau đó bơi được vào bờ an toàn, trong khi anh T. và chị H. bị nước cuốn, mất tích. Đến 11h30 hôm nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng gia đình lo hậu sự.