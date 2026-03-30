Tận thấy lò mổ gần 300 tấn lợn bệnh ở Hà Nội

Khu vực dãy cơ sở giết mổ của Hiền.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội) nằm phía ngoài đê, xung quanh là kho xưởng, tách biệt với nhà dân. Nơi đây tập trung khoảng hơn 10 cơ sở giết mổ lợn với 4 dãy nhà.

Trong đó, lò mổ của Nguyễn Thị Hiền nằm sâu phía trong, cuối dãy nhà.

Bên trong cơ sở giết mổ tập trung được vệ sinh, khử trùng.

Cơ sở của đối tượng Hiền nằm sát cổng sau của Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc.

Ông Nguyễn Thế Trung - Tổ trưởng tổ bảo vệ Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc cho biết, sau khi cảnh sát bắt giữ chủ cơ sở giết mổ Nguyễn Thị Hiền thì toàn bộ hoạt động tại đây bị tạm dừng.

"Trong những ngày qua chúng tôi mua hàng tấn vôi bột về khử trùng, đồng thời thuê đơn vị vệ sinh môi trường dọn dẹp, hút sạch toàn bộ cống rãnh" - ông Trung cho biết

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc.

Theo ông Trung, vụ việc trên khiến các cơ sở làm ăn chân chính ở đây bị ảnh hưởng rất nhiều khi phải tạm thời đóng cửa.

"Mỗi ngày Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc trên cung cấp khoảng 1 nghìn con lợn ra thị trường" - ông Trung chia sẻ.

Bên ngoài cổng dán nội quy cơ sở.

Được biết, Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc hoạt động từ năm 2012. Đối với cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Hiền mới hoạt động được khoảng 7-8 tháng nay.

Một bảo vệ cũng khẳng định cơ sở giết mổ lợn của Hiền lấy nguồn lợn từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang. Đồng thời cho biết, khi xe ra vào ở đây đều được lực lượng liên ngành kiểm tra đóng dấu kiểm dịch.

Cơ sở giết mổ của Hiền không treo biển bên ngoài.

Khi phóng viên thắc mắc về cơ sở của Nguyễn Thị Hiền không treo biển tên, nam bảo vệ chia sẻ, ở đây cơ sở nào họ bắt lợn ở các công ty rõ nguồn gốc muốn quảng cáo để cho mọi người biết đến thì mới đặt biển tên. Còn cơ sở không treo biển thì cung cấp đi nơi khác hoặc "khách quen" họ biết thì đến lấy.

Cũng liên quan đến vụ việc, một người phụ nữ sinh sống gần Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, cho biết người dân ở đây đều biết vụ việc chủ cơ sở giết mổ bị bắt. "Chúng tôi ở đây gần như không sử dụng thịt lợn ở cơ sở giết mổ trên, bởi lợn thường được bán buôn đưa vào Hà Nội tiêu thụ" - người này nói.

Bên trong cơ sở giết mổ tập trung có khoảng 20 cơ sở giết mổ hoạt động.

Như tin đã đưa, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố.

Quá trình kiểm tra phát hiện Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng xác định, Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Cơ quan điều tra khởi tố 8 bị can trong vụ án.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Các bị can Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Bị can Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) về tội "Giả mạo trong công tác".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.