Mang thứ như "khúc củi khô" đi bán anh nông dân "đút túi" ngay 107 triệu đồng

Những ngày gần đây người dân ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An xôn xao trước thông tin gia đình ông Nguyễn Cảnh Sinh cắt cặp nhung nai có trọng lượng "siêu khủng". Cặp nhung nai được cắt vào sáng cùng ngày với tổng trọng lượng 13,4kg.

Con nai của gia đình anh Sinh ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An cho cặp nhung nai khủng với trọng lượng 13,4kg.

Theo ông Nguyễn Cảnh Sinh, con nai cho cặp nhung đặc biệt này được ông mua cách đây 3 năm với giá 450 triệu đồng để đưa về nuôi sinh sản và khai thác nhung.

Điều đáng nói từ khi đưa về trang trại, con nai đã qua 2 mùa cắt lộc. Lần cắt gần nhất vào tháng 5/2025, còn cặp nhung vừa thu hoạch sau khoảng 10 tháng phát triển, đạt trọng lượng 13,4 kg, mức rất hiếm trong chăn nuôi nai lấy nhung hiện nay.

Trang trại giống hươu nai sinh sản Sinh Thủy hiện đang nuôi hơn 100 con hươu, nai vừa lấy nhung vừa sinh sản.

Những năm gần đây, nhờ đầu tư con giống chất lượng cao, cải thiện chế độ dinh dưỡng và chăm sóc theo quy trình, nhiều con nai tại trang trại cho sản lượng nhung lớn, giá trị kinh tế cao.

Cặp nhung nai "khủng" giúp anh Sinh ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An "đút túi" 107 triệu đồng.

Do cặp nhung nai lớn, anh Sinh phải thuê người tiêm thuốc mê rồi dùng cưa để thu hoạch. Cặp nhung vừa thu hoạch có chiều dài hơn 100cm, phía trên có hình dáng độc đáo như bông hoa mào gà rất lạ. Nghe tin gia đình anh Sinh thu hoạch cặp nhung nai "khủng", rất đông người dân trong và ngoài xã đến xem, chiêm ngưỡng.

Sau khi cắt lộc nhung, anh Sinh sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng con nai với chế độ ăn, kỹ thuật độc đáo để kỳ vọng năm 2027 tiếp tục phá kỷ lục về trọng lượng cặp nhung nai lớn hơn.

Ông Trần Nhật Trung - Chủ tịch Hội Nhung hươu nai Quỳnh Lưu - Hoàng Mai chia sẻ với Dân Việt, nghề nuôi hươu, nai tại khu vực đang có bước phát triển mạnh, nhiều hộ đầu tư con giống giá trị cao. "Cặp nhung nai nặng 13,4 kg vừa được cắt tại trang trại Sinh Thủy là cặp nhung hiếm gặp. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nghề nuôi hươu, nai lấy nhung tại địa phương rất lớn nếu được đầu tư bài bản", ông Trung chia sẻ.