Cận cảnh 2 công trình “trời - đất” quy mô lớn đang thành hình ở Việt Nam, 15.000 tấn thép tạo nên diện mạo đặc biệt trên đảo Ngọc

Một công trình mang hình khối tròn, tượng trưng cho trời; công trình còn lại mang hình khối vuông, tượng trưng cho đất. Đặt cạnh nhau, nhà biểu diễn đa năng và trung tâm hội nghị, triển lãm tạo thành ý tưởng kiến trúc “trời - đất”, kết hợp giữa ngôn ngữ hiện đại với những giá trị văn hóa, truyền thống của Việt Nam.
Nhà biểu diễn đa năng: Khối tròn mang cảm hứng Con Rồng Cháu Tiên
Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế với hình khối tròn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. Phần mái gợi hình ảnh 50 trống, 50 cột trụ, liên tưởng đến 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển.
Công trình có khán phòng 4.030 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình nghệ thuật và sự kiện đối ngoại, thuộc nhóm nhà biểu diễn quy mô lớn tại châu Á. Để tạo nên kết cấu mái, công trình sử dụng khoảng 3.000 tấn kết cấu thép.
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm: Nét mềm mại từ sóng biển
Trong khi đó, trung tâm hội nghị và triển lãm mang hình khối vuông, tượng trưng cho đất. Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ biển và đời sống cư dân làng chài Phú Quốc. Những đường nét mềm mại trên mái gợi liên tưởng đến các lớp sóng biển, đưa hình ảnh biển đảo vào một công trình hiện đại.
Hệ mái của trung tâm hội nghị sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, gồm 13 nhịp chính với hệ dầm vượt nhịp tới 81m, tạo nên không gian rộng lớn phía dưới. Điểm nhấn của công trình là đại sảnh không cột, có khả năng phục vụ khoảng 10.000 người. Bên cạnh đó là không gian khoảng 3.000m² dành cho các phiên họp APEC và trung tâm báo chí quốc tế, dự kiến phục vụ 3.000-4.000 phóng viên.