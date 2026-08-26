Cận cảnh 2 công trình “trời - đất” quy mô lớn đang thành hình ở Việt Nam, 15.000 tấn thép tạo nên diện mạo đặc biệt trên đảo Ngọc

Hai công trình quy mô lớn với một bên mang hình khối tròn tượng trưng cho trời, bên còn lại hình khối vuông tượng trưng cho đất đang dần thành hình tại Phú Quốc, hướng tới phục vụ APEC 2027.





Một công trình mang hình khối tròn, tượng trưng cho trời; công trình còn lại mang hình khối vuông, tượng trưng cho đất. Đặt cạnh nhau, nhà biểu diễn đa năng và trung tâm hội nghị, triển lãm tạo thành ý tưởng kiến trúc “trời - đất”, kết hợp giữa ngôn ngữ hiện đại với những giá trị văn hóa, truyền thống của Việt Nam.

Nhà biểu diễn đa năng: Khối tròn mang cảm hứng Con Rồng Cháu Tiên

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế với hình khối tròn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. Phần mái gợi hình ảnh 50 trống, 50 cột trụ, liên tưởng đến 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển.

Công trình có khán phòng 4.030 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình nghệ thuật và sự kiện đối ngoại, thuộc nhóm nhà biểu diễn quy mô lớn tại châu Á. Để tạo nên kết cấu mái, công trình sử dụng khoảng 3.000 tấn kết cấu thép.

Góc nhìn từ trên cao bao quát toàn bộ khối nhà biểu diễn đa năng hình tròn. Phần trung tâm đang được tập trung thi công phần kết cấu thô và hệ thống dầm sàn với tiến độ khẩn trương.

Toàn cảnh công trường Nhà biểu diễn đa năng nằm sát bên bờ biển Phú Quốc. Các thiết bị cẩu tháp và phương tiện cơ giới hoạt động hết công suất để phục vụ quá trình thi công phần vỏ công trình.

Cận cảnh khu vực thi công kết cấu thép với hệ thống khung dầm chịu lực vững chắc. Đây là những cấu kiện quan trọng để định hình phần mái quy mô lớn của công trình.

Bên dưới công trình với sự hiện diện của nhiều xe cẩu chuyên dụng cỡ lớn và hệ thống giàn giáo bao quanh, chuẩn bị cho các công đoạn lắp đặt kết cấu phức tạp tiếp theo.

Nhà biểu diễn sử dụng khoảng 3.000 tấn kết cấu thép dạng vòm. Trong quá trình thi công, có thời điểm công trường phải huy động đồng thời hai cần cẩu có sức nâng lần lượt 800 tấn và 650 tấn để lắp dựng các cấu kiện lớn.

Bên trong công trình, hệ thống giàn giáo thép được bố trí dày đặc, đan xen theo nhiều lớp, tạo thành mạng lưới chống đỡ các kết cấu bê tông cốt thép. Các hạng mục đang được tiếp tục hoàn thiện, từng bước định hình không gian bên trong khán phòng.

Không khí lao động khẩn trương bao trùm khu vực lõi công trình, nơi các đội thợ tất bật đan cốt thép và căn chỉnh ván khuôn, chạy đua với áp lực thời gian trên từng mét vuông mặt bằng.

Góc nhìn từ trên cao xuống phần lòng chảo bên trong Nhà biểu diễn đa năng, nơi hệ giàn giáo và các nhóm công nhân đang tất bật triển khai các hạng mục thi công dưới mặt sàn.

Hiện tại, nhà thầu đang triển khai lắp dựng hệ thống sàn phục vụ đổ bê tông, từng bước hoàn thiện phần kết cấu phía dưới khán đài.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm: Nét mềm mại từ sóng biển

Trong khi đó, trung tâm hội nghị và triển lãm mang hình khối vuông, tượng trưng cho đất. Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ biển và đời sống cư dân làng chài Phú Quốc. Những đường nét mềm mại trên mái gợi liên tưởng đến các lớp sóng biển, đưa hình ảnh biển đảo vào một công trình hiện đại.

Hệ mái của trung tâm hội nghị sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, gồm 13 nhịp chính với hệ dầm vượt nhịp tới 81m, tạo nên không gian rộng lớn phía dưới. Điểm nhấn của công trình là đại sảnh không cột, có khả năng phục vụ khoảng 10.000 người. Bên cạnh đó là không gian khoảng 3.000m² dành cho các phiên họp APEC và trung tâm báo chí quốc tế, dự kiến phục vụ 3.000-4.000 phóng viên.

Góc nhìn toàn cảnh từ trên cao cho thấy quy mô đồ sộ của tổ hợp APEC 2027 bên bờ biển Phú Quốc, nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm với phần mái lượn sóng đang hình thành.

Cận cảnh khối kiến trúc vuông vức của Trung tâm Hội nghị. Thiết kế mái lấy cảm hứng từ sóng biển với những đường cong mềm mại đang dần hoàn thiện.

Góc chụp từ trên cao bao quát hệ thống mái vòm uốn lượn như những lớp sóng biển của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.

Toàn cảnh mặt đứng công trình với các thiết bị nâng hạ chuyên dụng đang hoạt động hết công suất tại khu vực thi công phía trước.

Không gian bên trong với hệ thống cột trụ bê tông vững chãi và các kết cấu thép mái phức tạp đang trong quá trình lắp đặt hoàn thiện.

Cận cảnh chi tiết cấu trúc vách mặt dựng với các thanh định hình lắp đặt theo hình zic-zac, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại.

Phần mái lượn sóng vươn ra ngoài tạo vòm lớn, thể hiện quy mô kiến trúc hoành tráng và kỹ thuật thi công phức tạp của công trình.

Một công nhân trong trang phục bảo hộ đang tỉ mỉ thao tác, lắp đặt các chi tiết cơ khí trên hệ thống khung thép chịu lực.

Góc nhìn hướng lên hệ giàn không gian kết cấu thép mái đồ sộ bên trong đại sảnh rộng lớn của Trung tâm Hội nghị.

Nhịp độ làm việc khẩn trương của đội ngũ công nhân dưới mặt đất trong công tác tập kết vật tư, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo.

Hệ mái trung tâm hội nghị sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, gồm 13 nhịp chính với hệ dầm vượt nhịp tới 81 mét, tạo nền không gian rộng lớn phía dưới.