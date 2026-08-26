Mức độ nghiêm trọng trong vụ bắt vợ chồng Hải Sapa TV

Vợ Hải Sapa TV là Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án Hải Sapa TV và đồng phạm liên quan về tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chia sẻ dưới góc độ pháp lý, Luật sư Hoàng Hà - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho hay, đối với Vũ Hoàng Hải bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Nếu kết quả điều tra chứng minh rằng bị can Hải biết sản phẩm được làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu nhưng cố ý quảng cáo thành thịt trâu gác bếp, đặc sản Tây Bắc để người tiêu dùng tin tưởng mua hàng, hành vi này có thể được xác định là dùng thủ đoạn gian dối trong mua bán.

Cụ thể, ông dẫn theo khoản 1 Điều 198, trường hợp thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, người phạm tội có thể bị cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến ba năm. Nếu có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, khoản 2 quy định mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Các bị can Vũ Hoàng Hải, Bùi Thị Kim Tuyên và Phạm Văn Hà - Ảnh: Công an Lào Cai

Còn đối với vợ Hải là Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221, không phải cùng tội danh với chồng.

Theo luật sư Hoàng Hà, tội này chỉ được xác lập khi có hành vi kế toán cụ thể như khai man tài liệu, cung cấp số liệu sai sự thật, để tài sản ngoài sổ sách hoặc lập nhiều hệ thống sổ kế toán và gây thiệt hại theo luật định. Khung hình phạt lần lượt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 1 năm đến 5 năm, tù từ 3 năm đến 12 năm và cao nhất từ 10 năm đến 20 năm.

Con số 30 tỷ đồng được cơ quan điều tra công bố mới là giá trị hàng đã mua, chưa phải số tiền thu lợi bất chính hoặc thiệt hại. Vì vậy, nam luật sư cho rằng chưa đủ dữ kiện xác định vợ chồng Hải Sapa TV sẽ bị áp dụng khoản nào và mức án cụ thể ra sao.

Biến thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt gác bếp Tây Bắc

Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV), sinh năm 1986, trú tại số 051, 052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”.

Ngoài Hải, cơ quan điều tra cũng bắt Bùi Thị Kim Tuyên, SN 1988 (vợ Vũ Hoàng Hải) và Phạm Văn Hà, là Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn SapaTV - Ảnh: Công an Lào Cai

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất”, sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc và in logo của Hải SapaTV” để bán ra thị trường.

Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng “Thịt trâu sấy khô tê cay” với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.