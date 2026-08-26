Cô gái Việt trở về sau 15 năm lưu lạc ở nước ngoài, Công an cửa khẩu cảng HKQT Nội Bài có hành động bất ngờ

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc một người Việt lâu năm trở về quê hương sau nhiều năm.

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại hành trình trở về của chị Hầu Thị Mo, sinh năm 1994, trú tại thôn Thào Chư Phìn, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang, nhận được sự chú ý. Trong video, khi được một cán bộ hỏi về hoàn cảnh, chị Mo cho biết mình vừa trở về từ Trung Quốc sau thời gian dài đi làm xa. Người phụ nữ nói đã 15 năm không được về nhà thăm bố mẹ, đồng thời bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tiền để tiếp tục hành trình trở về quê.

Phía sau lời chia sẻ ngắn ngủi ấy là quãng thời gian kéo dài từ khi chị Mo còn ở tuổi thiếu niên.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, năm 2011, khi mới 17 tuổi, do nhẹ dạ, cả tin, chị Hầu Thị Mo đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Sau 15 năm bươn chải tại nước ngoài, ngày 6/8/2026, chị bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc phát hiện và trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Chân dung chị Hầu Thị Mo khi gặp các cán bộ công an tại cửa khẩu cảng HKQT sân bay Nội Bài (Ảnh Tuổi trẻ công an cảng HKQT Nội Bài)

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết do không có giấy tờ hợp pháp và không được pháp luật bảo hộ, cuộc sống của chị trong những năm ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn. Đến ngày trở về, hoàn cảnh của chị vẫn hết sức đặc biệt: chị không có chi phí để thực hiện các thủ tục liên quan cũng như mua vé xe về quê.

Như vậy, dù đã đặt chân trở lại Việt Nam sau 15 năm, quãng đường từ Nội Bài về nhà vẫn là một trở ngại lớn đối với chị Mo.

Công an cửa khẩu góp tiền, thuê taxi đưa người phụ nữ về quê

Sau khi tiếp nhận trường hợp của chị Mo, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với hành vi xuất cảnh trái phép trước đó.

Tuy nhiên, khi biết người phụ nữ không đủ tiền để trở về với gia đình, các cán bộ, chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tự nguyện quyên góp tiền túi. Đáng chú ý, họ không chỉ hỗ trợ một khoản tiền để chị tự tìm đường về quê mà còn chủ động thuê taxi đưa chị từ Nội Bài về tận Tuyên Quang trong đêm.

Đây cũng là chi tiết gây chú ý nhất trong câu chuyện. Từ một người vừa trở về sau 15 năm, không có đủ điều kiện để tiếp tục quãng đường về nhà, chị Mo được những người hoàn toàn xa lạ hỗ trợ phương tiện để vượt hàng trăm km.

Các cán bộ họp bàn, tự quyên góp giúp chị Mo về quê (Ảnh Tuổi trẻ công an cảng HKQT Nội Bài)

Quá trình đưa chị về quê còn có sự phối hợp của nhiều đơn vị. Theo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp xác minh thông tin nhân thân, đồng thời chuẩn bị việc tiếp nhận chị tại địa phương.

Chuyến xe đặc biệt rời khu vực Nội Bài và tiếp tục hành trình về vùng cao Tuyên Quang.

Đến 21h15 ngày 7/8/2026, taxi chở chị Hầu Thị Mo về tới trụ sở Công an xã Cán Tỷ an toàn. Công an xã nhanh chóng liên hệ với người thân và Ban quản lý thôn Thào Chư Phìn để thực hiện các thủ tục bàn giao. Ngay trong đêm, lực lượng công an địa phương cùng gia đình tiếp tục đưa chị về tận nhà.

Sau khoảng 15 năm xa cách, người phụ nữ rời quê từ năm 17 tuổi cuối cùng cũng được đoàn tụ với người thân.

Chị Mo được đưa về địa phương, làm thủ tục với lực lượng công an rồi gặp lại người thân. Chuyến đi từ Nội Bài tới Tuyên Quang chỉ kéo dài một đêm, nhưng đó lại là những km cuối cùng của hành trình trở về kéo dài tới 15 năm.

Chị Mo tạm biệt các cán bộ, lên xe trở về quê (Ảnh Tuổi trẻ công an cảng HKQT Nội Bài)

Sau quá trình xác minh, các cán bộ hoàn thành đưa chị Mo về nhà, đoàn thụ với người thân (Ảnh Công an tỉnh Tuyên Quang)

Bên cạnh câu chuyện về sự hỗ trợ của lực lượng công an, trường hợp của chị Mo cũng được cơ quan chức năng nhắc đến như một lời cảnh báo đối với những người có ý định xuất cảnh trái phép để tìm việc ở nước ngoài.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không nghe theo lời lôi kéo xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm thuê. Khi có nhu cầu ra nước ngoài, người dân cần thực hiện đầy đủ các thủ tục về hộ chiếu, thị thực theo quy định để quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm.