Phát hiện cụm 19 mộ liệt sĩ

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa phát hiện 19 mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các ngôi mộ được chôn cất theo hàng ngang, cách nhau khoảng 2,5-3 m.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa thông tin đơn vị đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực đồi Đá Vôi từ ngày 3/9 đến nay. Đến ngày 9/9, lực lượng quy tập đã phát hiện 19 mộ liệt sĩ được chôn cất theo hàng ngang, mỗi mộ cách nhau khoảng 2,5-3 m, ở độ sâu từ 1,2 m. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm vì có thể khu vực vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Công tác xác minh danh tính, bảo quản và chuẩn bị các phương án tiếp nhận, quàn được triển khai theo quy định.

Theo lời kể của một số nhân chứng, ngày 25/2/1979, tại khu vực đồi Đá Vôi, đơn vị bị địch đánh úp, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau khi địch rút, đơn vị tổ chức thu gom tử sĩ và an táng tại khu vực đồi Đá Vôi. Sau đó, hài cốt được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, tuy nhiên có khả năng vẫn còn một số trường hợp chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm mộ liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.

Một mộ được phát hiện tại đồi đá Vôi có bia tên liệt sĩ Phan Lê Ng (chữ đã bị mờ - PV), hy sinh ngày 24/2/1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh.

Ngày 11/9, ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Cùng đi có Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cam Đường.

Trực tiếp kiểm tra thực địa, nắm tình hình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Giàng Quốc Hưng - yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, rà soát kỹ những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không để bỏ sót manh mối, dấu tích liên quan.

Để chuẩn bị dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đồi Đá Vôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Giàng Quốc Hưng - nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý Uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần dành sự quan tâm cao nhất, tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và quyết tâm cao, chuẩn bị chu đáo nơi quàn, an táng hài cốt liệt sĩ.

Ông Giàng Quốc Hưng (đội mũ cối - PV) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Đá Vôi.

Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát khu vực nhà quàn và khu vực dự kiến an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Cam Đường.

Tại các địa điểm khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, cảnh quan và phương án phục vụ tiếp nhận, quàn, an táng hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Cùng với đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, các đơn vị cần chuẩn bị tốt các điều kiện để việc tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ được tiến hành trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đồi Đá Vôi.

Bên cạnh đó, ông Giàng Quốc Hưng yêu cầu các lực lượng kịp thời đề xuất giải pháp đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm trong thời gian tới.