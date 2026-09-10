Phát hiện 2 chiếc thìa khắc tên trong 2 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện 2 chiếc thìa nhỏ trong 2 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ngày 10/9, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Hà, Đội công tác lấy mẫu số 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện 1 chiếc thìa có khắc tên “KHÔI” tại mộ số 02, lô 04, hàng 04, khu 1 trái.

Chìa thìa được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: Q.N)

Cùng ngày, Đội công tác lấy mẫu số 3 phát hiện 1 chiếc thìa có khắc tên “TRUNG QUẾ” tại mộ số 01, lô 04, hàng 05, khu 1 trái.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đây là những thông tin có ý nghĩa quan trọng, có thể trở thành manh mối quý giá, giúp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu và tìm kiếm thông tin liên quan đến danh tính của liệt sĩ.

Sau khi phát hiện, Đội công tác đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bảo quản, kiểm tra, đối chiếu và xác minh những thông tin liên quan đến di vật, qua đó từng bước làm rõ danh tính, quê quán và thân nhân của liệt sĩ.

Mỗi di vật được tìm thấy không chỉ là một dấu tích của quá khứ, mà còn là một tia hy vọng trên hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương và người thân cho các Anh hùng liệt sĩ.