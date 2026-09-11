Công an phát thông báo tìm thanh niên 18 tuổi rời nhà, mất liên lạc ở Đồng Nai

Sau khi em Lê Phạm Nam Trường rời khỏi nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa tìm thấy và chưa liên lạc được. Hiện gia đình rất lo lắng và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.

Ngày 11/9, Công an xã An Phước (TP.Đồng Nai) đã phát thông báo tìm em Lê Phạm Nam Trường (SN 2008, ngụ TP.Đồng Nai).

Trước đó, Công an xã An Phước nhận được tin của gia đình về việc em Lê Phạm Nam Trường rời khỏi nhà vào khoảng 16h ngày 10/9 tại ấp 3, xã An Phước (nay là ấp Phước Nguyên), TP.Đồng Nai. Sau khi rời khỏi nhà, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa tìm thấy và chưa liên lạc được.

Em Lê Phạm Nam Trường (SN 2008, ngụ TP.Đồng Nai).

Hiện gia đình rất lo lắng và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng.Công an đề nghị người dân, các cơ quan, đơn vị và người dùng mạng xã hội quan tâm, hỗ trợ chia sẻ thông tin.

Nếu nhìn thấy hoặc có thông tin liên quan đến cháu Lê Phạm Nam Trường báo cho Công an xã An Phước (số điện thoại: 02513.545.591) hoặc đồng chí Trịnh Ngọc Khương (số điện thoại: 0945.728.787) để phối hợp xác minh, hỗ trợ gia đình sớm tìm được người thân.