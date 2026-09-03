Tìm thấy thi thể người đàn ông thứ hai mất tích trên sông Lại Giang

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông thứ hai mất tích khi dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, đoạn qua phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.

Sáng 3/9, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể người đàn ông thứ hai mất tích sau khi dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang.

Thi thể anh T.X.T được đưa về bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Cấp cứu Ngọc Tư.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 20h ngày 1/9, ông Đ.X.K (SN 1985) và anh T.X.T (SN 1993, cùng trú phường Bồng Sơn), dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

Tuy nhiên, đến sáng 2/9, gia đình không thấy ông K. và anh T. trở về nên trình báo cơ quan chức năng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai cùng người dân tổ chức tìm kiếm trên sông Lại Giang.

Người dân tập trung theo dõi tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Ảnh: Quý Hổ.

Đến khoảng 14h30 ngày 2/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông K. dưới đáy sông Lại Giang.

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, thi thể của anh T. được người dân phát hiện tại đoạn sông gần bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

Sau khi được tìm thấy, thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.