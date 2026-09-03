Điều tra vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai, nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi

Vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh (TP.Đồng Nai) khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 3/9, Công an xã Bình Minh phối hợp Công an TP.Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu.

Hiện trường vụ án mạng

Vụ án xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm người vợ 36 tuổi và 2 người con, lần lượt 11 tuổi và 2 tuổi.

Hiện công an đang phong toả điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.