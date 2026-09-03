Sáng 3/9, ngày đầu tiên người dân Hà Nội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục giao thông chính trong nội đô rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng.
Ghi nhận khoảng 7h20, trên các tuyến Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng..., lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông nhiều thời điểm bị dồn ứ.
Clip: Như Hoàn
Tại trục Nguyễn Trãi hướng về trung tâm, hàng dài ô tô, xe máy nối tiếp nhau, di chuyển chậm. Xe máy phải len lỏi qua các khoảng trống giữa dòng ô tô để tìm đường thoát ùn tắc.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến và Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu. Tại một số điểm, do dòng phương tiện bị dồn lại, nhiều người điều khiển xe máy đã di chuyển lên vỉa hè nhằm tránh cảnh ùn ứ dưới lòng đường.
Ghi nhận từ sáng sớm 3/9, lượng phương tiện đổ về trung tâm TPHCM tăng đột biến khi người dân quay lại nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ dài. Đường Cộng Hoà không tránh khỏi cảnh quá tải, hàng nghìn phương tiện nối dài để di chuyển theo hướng vào trung tâm TPHCM.
Hà Nội và TP.HCM trở lại làm việc sau 5 ngày nghỉ lễ: Đường phố ken đặc, xe cộ nhích từng mét
Đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông cũng căng thắng không kém. Dòng xe ùn ứ, nối đuôi nhau kéo dài do lượng người dân đổ về TPHCM đi học, đi làm tăng mạnh sau dịp nghỉ lễ dài ngày.