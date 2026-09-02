Cảnh tượng trên đường phố lúc này thay cho thông báo: Hết lễ, mai đi làm!

Sau 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, chiều 2/9, người dân từ các địa phương bắt đầu trở lại Hà Nội và TP.HCM, khiến lưu lượng phương tiện tại nhiều tuyến đường, cửa ngõ tăng cao.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài

Clip: Như Hoàn

Tại Hà Nội, chiều 2/9, lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến cửa ngõ. Trên đường Vành đai 3, hướng từ cầu Thanh Trì vào nội đô, các phương tiện nối dài, di chuyển chậm. Khu vực đầu cao tốc Pháp Vân hướng vào trung tâm thành phố cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ.

Trước thời điểm người dân trở lại thành phố, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

. Khu vực đầu cao tốc Pháp Vân hướng vào trung tâm thành phố cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ (Ảnh: Như Hoàn)

Dòng xe nối dài hướng vào nội thành (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc từ quê quay lại thành phố (Ảnh: Như Hoàn)

Tại các điểm đón xe buýt cũng đông nghịt người (Ảnh: Như Hoàn)

Thời tiết chiều 2/9 tại Hà Nội khá nắng nóng (Ảnh: Như Hoàn)

Các em nhỏ ngồi sau xe cha mẹ (Ảnh: Như Hoàn)

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Như Hoàn)

Thông tin cảnh báo và hướng dẫn lộ trình thay thế cũng được phát trên hệ thống màn hình LED điện tử (Ảnh: Như Hoàn)

Tối 1/9, đơn vị huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga và những khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao.

Các đội CSGT phụ trách địa bàn được yêu cầu theo dõi lưu lượng phương tiện, kịp thời phát hiện nguy cơ ùn ứ để tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế tình trạng phương tiện dồn vào một tuyến hoặc nút giao.

Cùng với đó, lực lượng chức năng khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI để theo dõi tình hình giao thông. Khi phát hiện điểm có nguy cơ ùn tắc, tổ công tác có thể được điều động đến xử lý. Thông tin cảnh báo và hướng dẫn lộ trình thay thế cũng được phát trên hệ thống màn hình LED điện tử tại các cửa ngõ, nút giao và tuyến đường huyết mạch.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển và hạn chế đi vào các tuyến cửa ngõ vào thời điểm mật độ phương tiện tăng cao.

Người điều khiển phương tiện được yêu cầu chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn đường, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ tùy tiện.

TP.HCM: Xe đông nhưng chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng

Tại TP.HCM, chiều tối 2/9, Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận, hướng từ miền Tây về TP.HCM, ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao.

Đây là một trong những hướng di chuyển của người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Các phương tiện phải di chuyển chậm khi lượng xe tăng, tuy nhiên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng chưa xảy ra.

Tại TP.HCM, Quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận đông phương tiện chiều tối 2/9 (Ảnh: Viết Thanh)

Lưu lượng phương tiện giao thông cao trên một số tuyến đường (Ảnh: Viết Thanh)

Dòng xe di chuyển về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (Ảnh: Viết Thanh)

Các em nhỏ theo người thân trở lại thành phố (Ảnh: Viết Thanh)

Trên nóc xe cũng chằng đồ đạc (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực, góp phần hạn chế tình trạng phương tiện ùn ứ kéo dài. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng chủ động trở về thành phố từ sớm, giúp giảm áp lực phương tiện trong khung giờ cao điểm chiều tối 2/9.

Ghi nhận vào chiều tối 2/9, trên đường Nguyễn Thị Định, hướng từ phà Cát Lái về TP.HCM, lượng phương tiện tăng cao khi người dân bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Từng dòng xe nối nhau di chuyển trên tuyến đường, nhiều thời điểm các phương tiện phải giảm tốc độ và di chuyển chậm theo từng cụm (Ảnh: Quân)

Tại các nút giao có đèn tín hiệu, lượng xe tập trung đông hơn khi chờ đèn (Ảnh: Quân)

Dù mật độ phương tiện tăng cao vào thời điểm cuối ngày, tình trạng ùn tắc kéo dài không xảy ra

Các dòng xe vẫn được duy trì, di chuyển qua khu vực theo từng nhịp đèn giao thông

Các dòng xe vẫn được duy trì, di chuyển qua khu vực theo từng nhịp đèn giao thông

Sau kỳ nghỉ lễ, giao thông tại các cửa ngõ được dự báo tiếp tục duy trì mật độ cao khi người dân trở lại làm việc, học tập. Việc chủ động lựa chọn thời gian và tuyến đường được khuyến cáo nhằm hạn chế phát sinh ùn tắc.