CSGT phát hiện hơn 97.600 trường hợp vi phạm trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm, trong khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến 2/9), lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong thời gian này, cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, tương đương 26,15%; số người chết giảm 54 người, tương đương 36,73%; số người bị thương giảm 26 người, tương đương 16,25%.

Trong cả kỳ nghỉ lễ không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy.

Lực lượng chức năng ứng trực bảo đảm giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ.

Riêng ngày 2/9, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 21 người bị thương. So với cùng ngày năm 2025, số vụ tai nạn giảm 34 vụ (53,97%), số người chết giảm 23 người (63,89%) và số người bị thương giảm 17 người (44,74%).

Trong ngày Quốc khánh, đường sắt và đường thủy tiếp tục không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, CSGT các địa phương huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, phân luồng và điều tiết giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua tuần tra trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và nguồn tin phản ánh, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 giấy phép lái xe và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Bên trong trung tâm điều hành tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Riêng đường bộ, CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm. Trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ, 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 138 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 658 trường hợp chở quá số người quy định, 857 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi tham gia giao thông và 29 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc kiểm tra 8.938 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 701 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 3.332 trường hợp.

Đối với hành vi không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, lực lượng CSGT lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải. Các trường hợp này bị tạm giữ giấy phép lái xe và trừ điểm.

Ngày 2/9, khi lượng phương tiện từ các địa phương trở về các đô thị tăng, CSGT tập trung lực lượng tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và những khu vực có nguy cơ ùn tắc để phân luồng, điều tiết giao thông.

Trong ngày, CSGT toàn quốc phát hiện 21.637 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 17.320 trường hợp.

Riêng công an các địa phương phát hiện 17.135 trường hợp vi phạm đường bộ, lập biên bản xử lý 16.820 trường hợp. Lực lượng chức năng tạm giữ 92 ô tô, 3.365 xe máy và 377 phương tiện khác; tước 407 giấy phép lái xe, trừ điểm 2.130 trường hợp.

Các hành vi vi phạm đáng chú ý trong ngày 2/9 gồm 2.969 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.694 trường hợp vi phạm tốc độ, 132 trường hợp chở quá số người quy định, 202 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi tham gia giao thông và 5 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, lực lượng chức năng kiểm tra 1.781 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 122 trường hợp; trừ điểm 62 giấy phép lái xe, tạm giữ 2 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Đáng chú ý, trong ngày 2/9 không phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận phản ánh của người dân qua Facebook, Zalo, ứng dụng VNeTraffic để xác minh, xử lý vi phạm.

Theo Cục CSGT, tình hình giao thông tại các đô thị lớn và địa phương giáp ranh trong kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không lái xe sau khi uống rượu bia, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, không đi vào làn dừng khẩn cấp và không dừng, đỗ tùy tiện trên đường cao tốc.