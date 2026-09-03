24.000 người được sơ cứu, 2 con dê cho 1 gia đình và những thay đổi bắt đầu từ điều nhỏ bé

“Cá nhân tôi bây giờ đang làm 5 công việc một ngày. Các bạn phải có nghề nghiệp tự nuôi sống mình”.

Chia sẻ của anh Phạm Quốc Việt, người sáng lập đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel nhận được sự đồng cảm lớn từ những người tham dự Chương trình Đào tạo Thế hệ Kiến tạo Tác động với chủ đề “Đồng hành cùng hoạt động xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize tổ chức tại trụ sở báo Nhân Dân vừa qua.

Được vinh danh ở hạng mục Dự án truyền cảm hứng tại Human Act Prize 2023, FAS Angel mang đến chương trình đào tạo do Human Act Prize 2026 tổ chức câu chuyện truyền cảm hứng về chặng đường từ nỗ lực của một cá nhân đến một tổ chức với hàng trăm thành viên, đã giúp 24.000 người gặp nạn được sơ cứu miễn phí tại hiện trường, tổ chức nhiều chuyến xe đưa nạn nhân tai nạn có hoàn cảnh khó khăn trở về với gia đình.

Nhưng hơn cả kinh nghiệm hay con đường đã qua, điều anh Phạm Quốc Việt tâm đắc và muốn chia sẻ là tầm nhìn của FAS Angel: nhóm đang chuyên nghiệp hóa dần dần, nghiên cứu các sản phẩm để tự “nuôi sống” chính mình, định hướng trở thành một doanh nghiệp xã hội. Bởi lẽ, muốn đi đường dài, một dự án cộng đồng không thể chỉ trông chờ vào các nguồn lực bên ngoài, dù mọi sự hỗ trợ của mạnh thường quân đều vô cùng đáng quý. Tự chủ về kinh tế sẽ hỗ trợ việc xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, cộng tác viên và giúp họ ổn định về đời sống để cống hiến bền bỉ.

Anh Phạm Quốc Việt chia sẻ về hoạt động của FAS Angel tại sự kiện.

Được biết, FAS Angel đang nghiên cứu các sản phẩm túi sơ cứu FAS, trạm nạp kỹ năng dành cho trẻ em và người lớn, và trạm cứu hộ, trạm sửa chữa xe máy.

Nhóm còn có các hoạt động chia sẻ miễn phí về kỹ năng cộng đồng như sơ cứu đuối nước, phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng sống cho trẻ em…

Anh Phạm Quốc Việt cho rằng, càng nhiều người biết sơ cứu, xử lý sự cố, tai nạn cho chính mình và những người xung quanh thì những người làm cứu hộ sẽ bớt đi một phần công việc, người gặp nạn sẽ càng có cơ hội được giúp đỡ. Những việc tử tế không có gì cao siêu mà chỉ bình thường, đơn giản như vậy.

Thay đổi lớn từ những điều rất nhỏ

Dự án 1 gia đình, 2 con dê của Good Neighbors, Dự án Sợi lanh hồng cao nguyên đá của Doanh nghiệp Xã hội Ước Mơ Vùng Biên, Dự án Điểm Xanh 126 Xã Phường của Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Hà Nội Xanh hay Dự án Nhà tắm hy vọng của Hope Foundation chọn điểm “chạm” nhỏ để tạo những thay đổi đáng kể cho cuộc sống cộng đồng.

Trình bày tại Chương trình Đào tạo, chị Nguyễn Nhật Hạ từ Good Neighbors chia sẻ câu chuyện của hai gia đình tham gia dự án.

Gia đình chị Sẻng Thị Hậu (Tuyên Quang) từng vay vốn nuôi lợn nhưng buộc phải tiêu huỷ vì dịch tả lợn châu Phi. Với chị, “đây không chỉ là hai con dê, mà là cơ hội quý giá để bắt đầu lại sau khi mất đàn lợn.”

Hai con dê có thể thay đổi cuộc sống của một gia đình khó khăn.

Chị Triệu Mùi Mẩy, xã Bằng Lang vốn làm nông, làm thuê và hái rau rừng để sống. Khi dịch tả lợn châu Phi lan tới, gia đình chị Mẩy mất toàn bộ đàn lợn. Hai con dê mang lại hi vọng mới.

Được biết, mô hình nuôi dê, giúp các gia đình có một tài sản sinh kế có khả năng tự phát triển theo thời gian. Chương trình đã hỗ trợ 48 hộ gia đình và mong muốn nâng con số này lên 200 trong giai đoạn tiếp theo.

Các nhà sáng lập cũng đang nghiên cứu cơ chế để những giá trị được tạo ra từ các hộ tham gia có thể quay trở lại hỗ trợ hoặc lan tỏa tới những hộ gia đình khác trong cộng đồng.

Dự án Sợi lanh hồng cao nguyên đá đang tập trung vào chăm sóc sức khoẻ nói chung và sức khoẻ giới nói riêng cho phụ nữ và trẻ em gái H’Mông ở xã Lũng Phìn (Tuyên Quang).

Dự án đang hướng tới mục tiêu xây dựng một mô hình bảo vệ gồm ba lớp liên kết: (1) truyền thông sức khỏe kinh nguyệt bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp văn hóa địa phương; (2) hỗ trợ 03 hộ gia đình khó khăn xây dựng công trình vệ sinh an toàn, kín đáo và thân thiện hơn với môi trường; (3) Tư vấn, thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc, nhu yếu phẩm.

Dự án Nhà tắm hy vọng đã mang lại 6 công trình nhà tắm có nước nóng, vệ sinh, đảm bảo sự riêng tư cho khoảng 9.000 học sinh ở Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Trị, Đà Nẵng. Chị Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Điều hành Dự án đến với Chương trình Đào tạo để được nhận thêm đóng góp, tư vấn đề hoàn thiện và lan toả mô hình này.

Dự án Điểm Xanh 126 Xã Phường được xây dựng trên thực tế chúng ta mới xử lý phần ngọn và không thể mãi dùng sức tình nguyện viên để chạy theo rác. Ngoài những Mắt Xanh được tài trợ bởi dự án, các nhà sáng lập hi vọng, mỗi người dân là một Mắt Xanh, để mỗi phường xã có một Điểm Xanh. Hà Nội Xanh có thể là người bắt đầu, nhưng cộng đồng mới là người duy trì kết quả

Mở cánh cửa ra thế giới nhờ giáo dục

Nếu Dự án Trạng Nguyên Education - Hành trình 11 năm gieo chữ của Trạng Nguyên Education khơi gợi sự hứng thú của học sinh bằng mô hình mang đậm bản sắc Việt thì dự án CSE Juniors - Ươm mầm Thế hệ Công dân Toàn cầu nhí của CSE Global phát triển công dân toàn cầu nhí dưới sự dẫn dắt của các đại sứ công dân toàn cầu, chuyên gia, các tổ chức và cộng đồng.

Điểm chung của cả hai là đều ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng học liệu số, nền tảng số để vận hành dự án, xoá nhoà khoảng cách địa lý trong tiếp cận giáo dục.

“Ra mắt năm 2026, CSE Juniors không hướng tới việc biến những giờ tương tác quốc tế thành một lớp học ngoại ngữ khác. Trẻ được đặt vào những tình huống giao tiếp và hợp tác thực tế, nơi ngoại ngữ trở thành công cụ để kết nối, còn văn hóa trở thành chất liệu để khám phá thế giới. Mô hình CSE Juniors đã được thử nghiệm tại khoảng 5 quốc gia, tiếp cận hơn 1.000 trẻ em”, đại diện CSE Global thông tin.

Hành trình 11 năm của Trạng Nguyên Education và những bước chân đầu tiên của CSE Juniors sẽ tiếp tục, nhờ nỗ lực của những người làm dự án và sự hỗ trợ của cộng đồng.

Cũng như những “trạm đọc” của Trạm đọc cho em, dự án được lựa chọn lên thuyết trình đầu tiên trong Chương trình Đào tạo sẽ tiếp tục được mở rộng và là điểm trao gửi tri thức, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh ở các trường vùng cao còn nhiều thiếu thốn

Ở đây, trao tình yêu sẽ nhận lại kinh nghiệm. Đối với những người tham gia dự án, dự án tạo một môi trường thực hành sự tử tế, nơi các bạn trẻ được đi, được hiểu và được góp phần thay đổi một điều gì đó rất cụ thể.

Phần thuyết trình của 8 dự án cộng đồng mang đến mảnh ghép hoàn hảo cho Chương trình Đào tạo Thế hệ Kiến tạo Tác động. Nếu phần chia sẻ của các diễn giả uy tín đem đến cái nhìn tổng quan và tầm nhìn chiến lược thì phần thuyết trình của 8 dự án là những mảng màu đa sắc. Và nhiều dự án đã tự tìm kiếm điểm còn khuyết thiếu, tự hoàn thiện để trở thành một mảnh ghép lớn hơn trong bức tranh chung.