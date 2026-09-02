Pháo hoa rực sáng trên bầu trời mừng Quốc khánh 2/9

Ngay từ đầu giờ tối ngày 2/9, nhiều người dân tại Hà Nội, TP.HCM đã tranh thủ di chuyển đến các khu vực có điểm bắn pháo hoa để chọn vị trí thuận lợi và tận hưởng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.

Không khí tại nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm bắt đầu sôi động khi các gia đình, nhóm bạn và du khách mang theo đồ dùng cá nhân, tìm chỗ ngồi, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc trước giờ pháo hoa.

21h: Pháo hoa rực sáng bầu trời ngày Tết Độc lập

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, màn pháo hoa rực sáng trên nền trời Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách đứng quanh hồ theo dõi. Hàng nghìn người hướng mắt lên bầu trời, nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong đêm Quốc khánh 2/9.

Ảnh: Đức Anh

20h20: Khu vực trước đường đua F1 (Hà Nội) tắc cứng

Tại khu vực trước đường đua F1, nơi bố trí một trận địa bắn pháo hoa, lượng người và phương tiện đổ về đông khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Nhiều người dân di chuyển chậm, tranh thủ tìm vị trí thuận lợi để chờ màn pháo hoa.

Clip: Như Hoàn

Tại khu vực cầu vượt gần đường đua F1, những vị trí có thể quan sát pháo hoa gần như đã kín người (Ảnh: Như Hoàn)

Một số gia đình chủ động gửi xe, đi bộ vào khu vực xung quanh để tránh phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân trong lúc đông đúc (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Một số vị trí thuận lợi nhanh chóng được lấp đầy, người dân đứng thành từng nhóm, vừa trò chuyện vừa chờ màn pháo hoa (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người đứng dọc hai bên đường, tranh thủ chọn góc có tầm nhìn thoáng để chờ đến giờ khai hỏa (Ảnh: Như Hoàn)

Càng gần 21h, lượng người tập trung càng đông, khiến không khí khu vực này trở nên náo nhiệt (Ảnh: Như Hoàn)

20h: Các tuyến phố của TP.HCM cũng chật kín người

Tại TP.HCM, nhiều người dân cũng bắt đầu tìm đến các khu vực có điểm bắn pháo hoa từ sớm. Các tuyến đường dẫn về khu vực trung tâm được dự báo đông hơn khi càng gần thời điểm 21h.

Nhiều người dân và du khách đã đổ về Công viên Sáng tạo để tìm vị trí thuận lợi, trải bạt, ngồi camping và chờ đợi màn trình diễn trong đêm Quốc khánh.

Clip: Quân

Côgn viên Sáng tạo kín người (Ảnh: Quân)

Tại khu vực công viên, nhiều gia đình chuẩn bị sẵn thảm trải, ghế ngồi, đồ ăn, nước uống để có thể thoải mái chờ đến giờ pháo hoa (Ảnh: Quân)

Một số nhóm bạn mang theo các vật dụng phục vụ buổi picnic, tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội (Ảnh: Quân)

Nhiều người tranh thủ lưu lại những thời khắc đáng nhớ trong ngày Tết Độc lập (Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

Càng về tối, lượng người tập trung tại công viên càng đông. Những khoảng trống trên bãi cỏ dần được phủ kín bởi các tấm bạt, thảm picnic. Nhiều người tranh thủ chọn vị trí có tầm nhìn thoáng để theo dõi pháo hoa khi màn trình diễn bắt đầu

Trong khi đó, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng, từ khoảng 20h đã đặc kín người dân và du khách đón chờ xem pháo hoa.

Các tuyến đường, khu vực công cộng xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn khi dòng người liên tục đổ về (Ảnh: Viết Thanh)

Các em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai (Ảnh: Viết Thanh)

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: Viết Thanh)

Em nhỏ với lá cờ đỏ sao vàng trên tay (Ảnh: Viết Thanh)

Nhiều gia đình, nhóm bạn và các cặp đôi diện áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên sắc đỏ nổi bật giữa không khí đông vui của đêm Quốc khánh (Ảnh: Viết Thanh)

Thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm từ 21h đến 21h15 ngày 2/9, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp. Trong đó, các điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, khu vực Trung tâm Thành phố mới và Quảng trường Tháp Tam Thắng. Bốn điểm bắn tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Tòa tháp Saigon Marina IFC và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa.

Tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, màn pháo hoa được tổ chức với quy mô lớn nhất, gồm 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp cùng nhiều giàn hiệu ứng.

19h: Công viên Thống Nhất (Hà Nội) kín người

Tại Hà Nội, người dân tập trung về khu vực trung tâm thành phố và những địa điểm có tầm nhìn hướng về các trận địa pháo hoa. Nhiều người chủ động đi từ sớm để tránh phải di chuyển trong thời điểm lượng người đổ về tăng cao.

Theo Kế hoạch, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 5 trận địa, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Các trận địa được bố trí tại khu vực trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội, trước Bưu điện Hà Nội; Đảo Dừa trong Công viên Thống nhất; đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Vườn hoa Lạc Long Quân.

Dù đến 21h những màn pháo hoa mới chính thức khai hỏa, nhưng từ khoảng 19h, Công viên Thống Nhất đã có rất đông người dân tìm đến để chọn vị trí có tầm nhìn đẹp. Nhiều gia đình mang theo thảm picnic, đồ ăn, nước uống để ngồi chờ. Có gia đình còn dựng cả lều nhỏ, mang theo thú cưng, biến thời gian chờ pháo hoa thành một buổi dã ngoại giữa ngày Quốc khánh.

Muốn có chỗ đẹp xem pháo hoa, người Hà Nội đến Công viên Thống Nhất từ sớm, trải bạt ngồi chờ (Ảnh: Trung Lê)

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi (Ảnh: Trung Lê)

Các gia đình tụ tập ăn uống vui vẻ trong thời gian chờ đợi pháo hoa (Ảnh: Trung Lê)

Những chú cún cưng theo chủ (Ảnh: Trung Lê)

Những chiếc lều nhỏ được dựng lên (Ảnh: Trung Lê)

Không chỉ tại Công viên Thống Nhất, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và Tràng Tiền Plaza cũng đông đúc từ sớm. Dù còn vài tiếng nữa mới đến thời điểm bắn pháo hoa, nhiều người dân đã có mặt, tranh thủ chọn những vị trí thuận lợi để theo dõi màn trình diễn.

Tại khu vực Tràng Tiền Plaza, dòng người liên tục đổ về. Nhiều gia đình, nhóm bạn tranh thủ đi dạo, chụp ảnh, tận hưởng không khí Quốc khánh trước khi tìm chỗ đứng chờ pháo hoa.

Khu vực Tràng Tiền Plaza (Ảnh: Đức Anh)

Khu vực phố Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: Đức Anh)

Những con phố khu vực trung tâm kín người (Ảnh: Đức Anh)

Bờ hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người từ sớm (Ảnh: Đức Anh)

Không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh lan tràn (Ảnh: Đức Anh)

Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, không khí cũng ngày càng náo nhiệt khi lượng người tăng lên theo thời gian. Người lớn đưa trẻ nhỏ đi chơi, các nhóm bạn tập trung thành từng nhóm, nhiều người mang theo điện thoại, máy ảnh để sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc pháo hoa bầu trời Hà Nội.