Bão số 5 quay ngược, đổ bộ Trung Quốc

Dự báo từ đêm 2/9, bão số 5 (Saudel) sẽ đổi hướng Bắc Đông Bắc, sau đó là Tây/Tây Tây Nam, di chuyển vào đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Như vậy, cơn bão này hai lần càn quét đất liền Trung Quốc.

Vào 16 chiều giờ 2/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Sau thời gian di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, dự báo từ đêm 2/9, bão số 5 sẽ đổi hướng Bắc Đông Bắc, tương tác với cơn bão Krovanh, di chuyển chậm lại với tốc độ chỉ khoảng 5km/h.

Đến 16h chiều 3/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão đổi hướng Tây rồi hướng Tây Tây Nam, ngược hướng di chuyển trước đó, tiến dần về vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, sau đó đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông vào ngày 4/9 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới sau đó di chuyển vào sâu đất liền tỉnh Quảng Đông và tan dần vào khoảng ngày 5/9. Như vậy, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão số 5 dự báo đổi hướng, đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đường đi của bão số 5 tiếp tục cho thấy sự dị thường trong hướng di chuyển của các cơn bão khu vực Biển Đông năm nay. Thực tế bão số 5 là sự “hồi sinh” của bão Saudel hoạt động nhiều ngày trước đó trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Sau quãng thời gian di chuyển rất dài, sáng sớm 28/8, cơn bão này đã đổ bộ đất liền tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, sau đó đi qua nhiều tỉnh của Trung Quốc rồi suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc.

Vùng áp thấp này sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào sáng sớm 31/8, tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 1/9, trở thành bão số 5 trên Biển Đông, vẫn lấy tên quốc tế là Saudel.

Giống như bão số 3 và bão số 4, cơn bão này có hướng di chuyển hiếm gặp. Sau khi hồi sinh từ bão Saudel, bão số 5 chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, trái với hướng di chuyển Tây/Tây Tây Bắc/Tây Tây Nam như thường thấy ở các cơn bão hoạt động trong khu vực này.

Hướng di chuyển dị thường này là do sự tương tác giữa bão Saudel với bão Krovanh hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cũng chính sự tương tác này khiến bão Saudel một lần nữa đổi hướng, đi ngược vào đất liền Trung Quốc lần thứ hai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 9/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm với khoảng 2-3 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có thể đổ bộ nước ta.