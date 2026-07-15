Công an TP.Đồng Nai thông tin vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Công an TP.Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ án mạng khiến 3 người tử vong tại khu phố 8, phường Lộc Ninh.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.Đồng Nai cho biết đang tích cực tổ chức điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu phố 8, phường Lộc Ninh, TP.Đồng Nai khiến 3 người tử vong.

Danh tính 3 người tử vong gồm: bà Trương Thị Thiệt (60 tuổi); Lê Thị Thanh Thi (36 tuổi, con gái bà Thiệt, cùng ngụ phường Lộc Ninh) và đối tượng Lê Quốc Cường (46 tuổi, ngụ phường Minh Hưng, TP.Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, Lê Quốc Cường có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh Thi. Chiều 12/7, Cường điều khiển xe máy đến nhà gia đình chị Thi, ở khu phố 8, phường Lộc Ninh chơi và cùng mọi người ăn nhậu tại đây.

Hiện trường sự việc

Sau cuộc nhậu, mọi người đi ngủ, Cường cũng ở lại nhà Thi. Đến 1h ngày 13/7, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong nhà chị Thi nên chạy sang xem. Khi đó phát hiện Cường chạy ra ngoài rồi mang theo dây điện quay vào một phòng ngủ và đóng cửa.

Kiểm tra hiện trường, phát hiện chị Thi trên người có nhiều vết thương đã tử vong; bà Thiệt bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng Cường cũng được phát hiện đã tử vong trong phòng, bên cạnh có dây điện nối từ ổ cắm đến cơ thể.

Nhận tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an phường Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện KSND TP Đồng Nai và Viện KSND Khu vực 14 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều ngày 13/7, lãnh đạo UBND phường Lộc Ninh, Công an phường Lộc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân không may tử vong trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường; đồng thời trao phần quà hỗ trợ, thể hiện sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.