Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can trong vụ án xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm Microsoft, đánh dấu vụ án đầu tiên tại Việt Nam xử lý hình sự hành vi cài đặt trái phép phần mềm máy tính trước khi bán ra thị trường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" do sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép để cài đặt phần mềm Microsoft trên máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Đây là vụ án đầu tiên tại Việt Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, activator và các phần mềm tương tự để cài đặt, kích hoạt trái phép hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng trước khi cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại nhiều địa phương trên cả nước, qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft

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Trước đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" sau khi phát hiện nhiều máy tính do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam cung cấp được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép.

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Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện nhiều máy tính tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số máy tính này do Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution cung cấp.

Đồng thời, Cơ quan điều tra xác định Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng có liên quan đến việc lắp ráp, cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên các máy tính trước khi phân phối cho các doanh nghiệp nêu trên để bán ra thị trường.

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Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution đã bán 13.956 máy tính cho 509 cơ quan, tổ chức và cá nhân trên cả nước, với tổng doanh thu khoảng 181 tỷ đồng. Trong cùng thời gian, Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng đã bán khoảng 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, với tổng doanh thu khoảng 450 tỷ đồng.

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Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office dao động từ khoảng 4 đến 9 triệu đồng đối với mỗi máy tính. Với số lượng thiết bị vi phạm được phát hiện, thiệt hại đối với chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

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Đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn, ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ