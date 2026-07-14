Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở hang Đá Sập

5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực hang Đá Sập đã được an táng.

Chiều 14/7, tại xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực hang Đá Sập.

Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ là hoạt động chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo các tài liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, hang Đá Sập từng là nơi tập kết lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cuối tháng 4/1969, khu vực hang bị địch đánh phá ác liệt, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Từ những nguồn thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng đã tổ chức thu thập tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và tổ chức hội thảo xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. Trên cơ sở kết quả hội thảo và lời kể của các nhân chứng lịch sử, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập.

Trong điều kiện lòng hang chật hẹp, thiếu ánh sáng, đất đá sạt lở phức tạp và còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì bóc tách từng lớp đất đá, mở đường tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt. Sau thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với các phần hài cốt, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật gắn với quá trình sinh hoạt, chiến đấu của các liệt sĩ như dép, bút bi, lọ thuốc, đạn và một số vật dụng cá nhân. Toàn bộ hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản cẩn thận, phục vụ công tác xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.