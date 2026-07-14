Đánh sập đường dây cá độ bóng đá gần 60 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này từ tháng 4 đến thời điểm bị triệt xóa lên đến gần 60 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn; bắt giữ, triệu tập làm việc với 7 người để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Nhóm người trong đường dây cá độ. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1983) và Văn Anh Quốc (SN 1990, cùng trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nhận định đường dây hoạt động quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt xóa.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/7, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Qua đó, lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc đối với 7 đối tượng, gồm: Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Văn Anh Quốc, Đào Ngọc Kông Thiện (SN 1987), Lê Nguyễn Thanh Lâm (SN 1994), Lê Văn Lộc (SN 1976), Đỗ Minh Đức (SN 1978, cùng trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Điển Thuận (SN 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2026, Đặng Đoàn Ngọc Tuấn và Văn Anh Quốc sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia tách thành nhiều cấp gồm Master (đại lý cấp 1), Agent (đại lý cấp 2) và Member (người chơi), giao cho nhiều đối tượng quản lý, sử dụng để tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Nhóm này phân công, phân cấp chặt chẽ; triệt để sử dụng phương tiện kỹ thuật, công nghệ cao; thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Để che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan công an, họ còn sử dụng nhiều “điểm trung chuyển trung gian” phục vụ việc giao dịch, luân chuyển tiền thắng, thua cá độ.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt xóa lên đến gần 60 tỷ đồng. Riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, từ ngày 7/6 đến ngày 11/7, số tiền giao dịch cá độ khoảng 20 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm: 8 điện thoại di động và hơn 700 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá cùng nhiều dữ liệu liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý.