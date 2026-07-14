Ghi nhận chiều 14/7: Loạt tiệm vàng Ngọc Tâm, Kim Lý "cửa đóng then cài", nội dung thông báo gây chú ý

Chiều 14/7, ghi nhận tại các tiệm vàng Ngọc Tâm và Kim Lý tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa sau khi chủ các doanh nghiệp này bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Clip: Di Anh

Thông tin hiển thị trên Google Maps, tiệm vàng Ngọc Tâm thường hoạt động từ 9h đến 18h30 tất cả các ngày trong tuần. Trong khi đó, tiệm vàng Kim Lý mở cửa từ 9h30 đến 17h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và đến 15h vào cuối tuần.

Theo chia sẻ của một số người dân sống gần khu vực, tiệm vàng Kim Lý và Ngọc Tâm vẫn hoạt động bình thường vào buổi sáng 14/7, tuy nhiên đến chiều thì bất ngờ đóng cửa. Trong đó, tiệm vàng Ngọc Tâm dán bảng thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian 2 tuần.

Tiệm vàng Kim Lý được ghi nhận đã tạm đóng cửa vào thời điểm có thông tin bà Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm, bị khởi tố (Ảnh: Di Anh)

Dù chưa hết thời gian hoạt động nhưng cửa tiệm đã đóng cửa

Tương tự, cửa tiệm vàng Ngọc Tâm cũng đã đóng cửa

Tại cửa hàng dán bảng thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian 2 tuần (Ảnh: Di Anh)

Cùng với đó, tiệm vàng Ngọc Châu Âu của bà Hoàng Thị Thanh Nga - từng được biết đến với danh xưng Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ 2022 cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động.

Theo chia sẻ của một nhân viên bảo vệ tại cửa hàng Ngọc Châu Âu, tiệm đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/7 và không thông báo lý do. Sau khi thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố được công bố, nhiều khách hàng đã tìm đến cửa hàng trong tâm trạng lo lắng để hỏi thăm tình hình.

Thông báo đóng cửa của tiệm vàng Ngọc Châu Âu (Ảnh: Di Anh)

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Công an thông tin về việc mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo Bộ Công an, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý.

Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.

Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab).

Các bị can thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CQCA

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đấu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương.

Sau khi trao đổi khách đồng ý mua hàng thì lập các nhóm WhatsApp chung để thuận lợi cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Các đối tượng sau khi có khách hàng sẽ được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam; Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các Công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.

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