Xử lý chủ tài khoản Facebook 'Bin Síp Bơ Huế' đăng video cổ súy cá độ đá bóng

B.V.H (nam TikToker nổi tiếng ở Huế) bị cơ quan công an mời lên làm việc do đăng video cổ súy cá độ đá bóng và nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H (một TikToker nổi tiếng ở Huế và là chủ tài khoản Facebook Bin Síp Bơ Huế và TikTok Bin síp bơ nước Huế) về hành vi sản xuất, đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Bin Síp Bơ Huế”, TikTok “Bin síp bơ nước Huế” đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ.

B.V.H bị mời lên cơ quan công an làm việc và bị lập biên bản bản vi phạm hành chính với hành vì của mình. (Ảnh: CACC)

Xác định đây là video có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế khẩn trương xác minh, xác định thông tin chủ tài khoản.

Sau khi xác minh được thông tin chủ tài khoản là B.V.H (trú tại phường Hương An, TP Huế) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phối hợp Công an phường Hương An mời B.V.H đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, B.V.H thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết tài khoản Facebook “Bin Síp Bơ Huế và TikTok ”Bin síp bơ nước Huế“ do H quản lý, sử dụng với mục đích đăng tải, chia sẻ các video giải trí nhằm tăng tương tác trên mạng xã hội .

Theo cơ quan công an, hành vi sản xuất, đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ trong thời gian diễn ra World Cup 2026 của B.V.H nhằm mục đích giải trí, ”câu like“, ”câu view“, thu hút số lượng lớn lượt tương tác từ cộng đồng mạng, tác động tiêu cực đối với tâm lý cộng đồng mạng, có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật.

Ngày 30/6, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang trong nhân dân, đồng thời cần nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, mọi hành vi đăng tải thông tin vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu B.V.H bị xử phạt. Trước đó, tháng 8/2025, B.V.H từng bị Phòng CSGT Công an TP Huế xử phạt 1,8 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô không thắt dây an toàn và điều khiển ô tô kéo theo xe khác.

Theo đó, ngày 14/8, tài khoản Tiktok của B.V.H đăng video về tài xế đội mũ bảo hiểm, điều khiển ôtô mui trần trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo xe tự chế có một chiếc xe máy điện ở trên. Video dài gần 2 phút thu hút nhiều lượt xem.

B.V.H. khai, khoảng 15h ngày 11/8 được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng. Do đó, B.V.H lái xe phục vụ cảnh quay này.