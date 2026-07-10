Lạ lùng: Một doanh nghiệp đề xuất xây 'chung cư'...nuôi lợn

Ngoài diện tích xây dựng trang trại khoảng 30ha, doanh nghiệp đề xuất thêm diện tích phát triển nông nghiệp tuần hoàn khoảng 190 - 220 ha; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Mô hình 'chung cư' nuôi lợn đang được nhiều doanh nghiệp đề xuất phát triển trên cả nước. Ảnh minh họa.

BAF đề xuất dự án nông nghiệp "khủng"

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, chiều ngày 9/7, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam về đề xuất đầu tư dự án Tổ hợp trang trại chăn nuôi lợn nhiều tầng công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, doanh nghiệp mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp phát triển nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 - 250ha. Trong đó, diện tích xây dựng trang trại khoảng 30ha, diện tích phát triển nông nghiệp tuần hoàn khoảng 190 - 220 ha; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại và tự động hóa từ khâu con giống, chăn nuôi đến xuất bán lợn thương phẩm.

Doanh nghiệp cho biết so với mô hình chăn nuôi truyền thống, mô hình chăn nuôi nhiều tầng giúp tiết kiệm quỹ đất, giảm chi phí thức ăn và nhân công, nâng cao hiệu quả quản lý; đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua hệ thống xử lý chất thải, tái sử dụng phụ phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cùng với tổ hợp chăn nuôi, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng đề xuất đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm BAF Hưng Yên với diện tích khoảng 6 - 8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Nhà máy được định hướng trở thành trung tâm chế biến thực phẩm trọng điểm của Vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần hình thành chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành chăn nuôi.

Trước đề xuất trên, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, đề xuất vị trí phù hợp, có lợi thế về kết nối giao thông; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tiềm lực BAF mạnh cỡ nào?

Đến cuối năm 2025, BAF sở hữu hệ thống 40 trang trại trên cả nước, với sản lượng tiêu thụ hơn 760.000 con heo. Đàn nái sinh sản của BAF đạt 70.000 con, thuộc top 5 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, sau khi đạt hơn 5.000 tỷ đồng doanh thu và 127 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận đà tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm 2026. Quý I, BAF thu về gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và 206 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu 8.432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 800 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Việc liên tục mở rộng quỹ dự án và quy mô chăn nuôi được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng trong những năm tới.

Đầu tháng 7, BAF được UBND tỉnh Quảng Trị trao văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát hai dự án nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 6, doanh nghiệp khởi công dự án Hùng Phát Farm 1 tại Gia Lai, chỉ hơn một tháng sau khi công bố khoản vay 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO). Đây là một trong hai dự án trọng điểm được FMO tài trợ vốn. Dự án có diện tích hơn 55 ha, quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt, dự kiến cung ứng khoảng 150.000 heo thương phẩm mỗi năm khi vận hành ổn định.

BAF trước đó cũng đã khởi công trang trại Thành Đạt tại Gia Lai với quy mô tương đương. Theo doanh nghiệp, khi cả hai dự án đi vào hoạt động đầy đủ, doanh thu mang lại có thể đạt khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

Song song với việc mở rộng hệ thống chăn nuôi, BAF cũng củng cố nguồn lực tài chính. Trong tháng 6, doanh nghiệp thành lập thêm bốn công ty con với tổng vốn điều lệ 810 tỷ đồng, đồng thời hoàn tất phát hành hơn 60,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 3.600 tỷ đồng.