Lực lượng Bộ Tư lệnh TPHCM quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật tại Công viên Lê Thị Riêng, phục vụ xác định danh tính sau 58 năm.

Phát hiện nhẫn vàng, lọ dầu gió bên hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 10/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất.

Máy xúc và lực lượng thủ công tiếp tục mở rộng khu vực khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng trong sáng 10/7. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết các lực lượng của Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị phối hợp đang triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết tâm không để sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, chỉ trong sáng 10/7, lực lượng tìm kiếm đã cất bốc được thêm 13 bộ hài cốt.

Phó Chính ủy Quân khu 7 trực tiếp chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ ở TPHCM. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

"Trực tiếp xuống hố đào cùng anh em, chứng kiến tinh thần trách nhiệm cao độ của mọi người, nước mắt tôi cũng rơi", Thiếu tướng Trần Chí Tâm xúc động chia sẻ.

Trong quá trình bóc tách từng lớp đất, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật được cho là của các liệt sĩ. Đáng chú ý có một lọ dầu gió, hai chiếc nhẫn vàng và một cây bút vẫn còn gần như nguyên vẹn dù đã trải qua 58 năm dưới lòng đất.

Những kỷ vật như đôi nhẫn vàng, cây bút, lọ dầu gió còn nguyên vẹn được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo lãnh đạo Quân khu 7, các liệt sĩ được xác định đã hy sinh từ năm 1968. Qua thời gian dài, mức độ phân hủy của các bộ hài cốt không giống nhau, trong đó những hài cốt không được bọc trong tăng quân đội bị phân hủy rất nặng.

"Dù xương đã hòa vào đất, chúng tôi vẫn chắt chiu từng nắm đất để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính, với mong muốn đưa các chú, các bác trở về với gia đình", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.

Về công tác tìm kiếm trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết khi phạm vi khai quật tiến sát bờ hồ trong công viên, lực lượng thi công phải tạm dừng để tránh nước tràn vào hố đào.

Những bộ hài cốt và phần đất xung quanh được lấy mẫu, làm sạch và lưu giữ cẩn thận phục vụ công tác giám định ADN. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo phương án được xây dựng, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cất bốc các hài cốt ở khu vực phía trên trước, sau đó triển khai các biện pháp ngăn nước để mở rộng khai quật những vị trí nằm sâu hơn. Việc quy tập sẽ được thực hiện khẩn trương nhưng bảo đảm đúng quy trình, khoa học và tuyệt đối không để bỏ sót hài cốt liệt sĩ.