Bắt tạm giam Triệu Văn Đạo SN 1996 sau khi giám định mẫu tóc

Trước đó, theo kết luận của Viện Pháp y Quốc gia, trong mẫu tóc của Triệu Văn Đạo có phát hiện chất ma túy.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện nhiệm vụ quản lý người sau cai nghiện ma túy và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, Công an xã Phúc Lợi đã tăng cường công tác rà soát, quản lý đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo đó, ngày 16/6, Công an xã Phúc Lợi phối hợp với Tổ công tác tăng cường Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy qua nước tiểu đối với Triệu Văn Đạo (sinh năm 1996, trú tại thôn Gốc Sâm, xã Phúc Lợi), là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, Triệu Văn Đạo khai nhận đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào khoảng giữa tháng 5/2026.

Nhằm làm rõ vụ việc, Công an xã Phúc Lợi đã trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia giám định chất ma túy trong mẫu nang tóc của đối tượng.

Ngày 22/6, Viện Pháp y Quốc gia kết luận trong mẫu tóc của Triệu Văn Đạo có phát hiện chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Văn Đạo để điều tra về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Triệu Văn Đạo tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Phúc Lợi phối hợp với Công an xã Bảo Ái xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Trên (sinh năm 1996, trú tại thôn Khe Nhàn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, Công an xã Phúc Lợi khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với người đang trong diện quản lý sau cai nghiện, cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các chương trình quản lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái nghiện và vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy với lực lượng Công an để kịp thời đấu tranh, xử lý, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không có tệ nạn ma túy.