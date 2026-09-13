Kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Cường, thu giữ 7.705 kg gạo giả mạo nhãn hiệu ST25

Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án liên quan hộ kinh doanh Chí Cường đóng gói, kinh doanh hơn 7,7 tấn gạo giả nhãn hiệu ST25 để dễ tiêu thụ, thu lợi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm", liên quan đến việc đóng gói, kinh doanh gạo giả mạo nhãn hiệu ST25.

Tang vật vụ án (Ảnh: Ngọc Khuê/Công an tỉnh An Giang)

Trước đó, ngày 21/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Cường, tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang, do Huỳnh Thị Ái (sinh năm 1971) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 7.705 kg gạo mang nhãn hiệu "Gạo ST25" không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng.

Kết quả xác minh xác định, Hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Lương, sau đó đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (thương hiệu "Ông Cua" đã được pháp luật bảo hộ).

Số bao bì này do Hộ kinh doanh Chí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh, nhãn hiệu của sản phẩm gạo ST25. Mặc dù biết việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng gói, kinh doanh gạo không đúng quy định pháp luật, nhưng Hộ kinh doanh Chí Cường vẫn thực hiện nhằm dễ tiêu thụ sản phẩm, thu lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.