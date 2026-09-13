Tuyến đường sắt 5 tỷ USD nối thành phố giàu nhất Việt Nam với siêu sân bay 16 tỷ USD được thúc tiến độ: DN của tỷ phú Trần Bá Dương khẩn trương rà soát quỹ đất thanh toán

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh rà soát, tham mưu danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán theo hợp đồng BT, báo cáo thành phố trước ngày 13/9.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo văn bản, Sở Xây dựng TP.HCM có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và dự thảo tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành theo trường hợp cấp bách cần thực hiện ngay. Đồng thời, hoàn thành việc rà soát phương án công nghệ của dự án.

Nội dung dự thảo cần xác định rõ trách nhiệm bố trí ngân sách hoặc quỹ đất thanh toán đối với các hạng mục thuộc phạm vi quản lý của TP Đồng Nai. Đồng thời, Sở Xây dựng cần hoàn thành việc rà soát phương án công nghệ của dự án trước ngày 13/9.

Cùng với đó, Sở Tài chính TPHCM có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, dự thảo tờ trình gửi HĐND thành phố chấp thuận phương án thực hiện đầu tư dự án tại kỳ họp tháng 9.

Liên quan đến phương án tài chính và quỹ đất thanh toán, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh rà soát, tham mưu danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán theo hợp đồng BT, báo cáo thành phố trước ngày 13/9.

Trước đó, dự án Metro Thủ Thiêm - Long Thành từng được lên kế hoạch khởi công dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư chưa đáp ứng tiến độ, dẫn đến lịch khởi công bị lùi lại.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được công bố trước đó, thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn THACO do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu) lập, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài khoảng 46,44 km.

Trong tổng chiều dài 46,44 km, khoảng 11 km đi ngầm, 34,5 km trên cao, phần còn lại là các đoạn chuyển tiếp và đi trên mặt đất.

Tuyến đường bắt đầu từ phía đông ga Thủ Thiêm thuộc tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, phường Bình Trưng, TP.HCM, và kết thúc tại depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, Đồng Nai.

Toàn tuyến được bố trí 18 nhà ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm, không tính ga Thủ Thiêm. Để tối ưu hiệu quả đầu tư, giai đoạn 1 dự kiến xây dựng trước 14 ga.

Tại TP.HCM có 6 ga gồm Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Vành đai 2, Phú Hữu, Long Trường và Vườn Dừa. Tại Đồng Nai có 8 ga gồm Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiền, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2.

Hướng tuyến được nghiên cứu dọc các hành lang giao thông lớn như cao tốc và Vành đai 3, đồng thời kết nối với 6 tuyến đường sắt khác, hình thành mạng lưới vận tải khối lượng lớn liên kết trực tiếp với sân bay Long Thành.

Cụ thể, tuyến kết nối metro Bến Thành - Thủ Thiêm tại ga Thủ Thiêm; metro số 6 tại ga Vành đai 2 và Phú Hữu; metro số 10 tại ga Long Trường. Tại ga Xóm Gốc, tuyến kết nối với đường sắt Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Trong khu vực sân bay Long Thành, tuyến sẽ liên kết với tuyến Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo thiết kế, tuyến có công suất tối đa gần 47.000 hành khách/giờ, bình quân hơn 23.400 hành khách/giờ mỗi hướng. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 120 km/h, trong khi tốc độ khai thác dự kiến 80-110 km/h tùy đoạn.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng hơn 134.000 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư sẽ huy động vốn thực hiện dự án và được thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách Nhà nước.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, tạo trục vận tải khối lượng lớn kết nối trực tiếp trung tâm TP HCM với sân bay Long Thành.