Hà Nội sở hữu siêu nút giao 4 tầng đầu tiên thiết kế hiện đại, kết hợp đường sắt đô thị, vành đai trên cao xung quanh có hàng loạt khu đô thị và trường học

Nút giao 4 tầng đầu tiên của Hà Nội đang nằm giữa khu vực từng là “thủ phủ” công nghiệp, nay chứng kiến hàng loạt khu đất vàng chuyển mình thành các dự án đô thị.

Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội) là một trong những tổ hợp giao thông đặc biệt của Thủ đô khi có 4 tầng vận hành ở các cao độ khác nhau, gồm đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đường vành đai 3 trên cao, đường bộ mặt đất và hầm chui Thanh Xuân.

Trên cùng là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, được phê duyệt năm 2008 với chiều dài 13 km, gồm 12 ga. Tuyến có tốc độ tối đa 80 km/h, kế hoạch ban đầu hoàn thành vào năm 2013. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu khoảng 8.769 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên khoảng 18.000 tỷ đồng. Sau 13 năm với nhiều lần lỡ hẹn, tuyến chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/11/2021.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Tầng thứ hai là đường vành đai 3 trên cao, thuộc giai đoạn II của dự án đường vành đai 3 Hà Nội. Công trình được khởi công tháng 6/2010, có tổng chiều dài 8.912 m, gồm 385 m đường dẫn và 8.527 m cầu cạn, quy mô 4 làn xe, rộng 24 m, tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.547 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản và thông xe vào năm 2012.

Tầng mặt đất là đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, trong khi phía dưới cùng là hầm chui Thanh Xuân. Hầm có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, dài khoảng 980 m, được khởi công tháng 6/2014 và thông xe ngày 8/1/2016. Công trình gồm 2 hầm, mỗi hầm có 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 60 km/h. Đây từng là điểm giao cắt phức tạp giữa Quốc lộ 6, đường vành đai 3 và tuyến đường sắt trên cao, nên việc đưa hầm chui vào khai thác góp phần giảm xung đột giao thông tại khu vực.

Không chỉ là điểm giao thông quan trọng, khu vực quanh nút giao này còn đang chứng kiến quá trình chuyển đổi mạnh về không gian đô thị. Từng được ví như một “tổ hợp công nghiệp” dọc trục Nguyễn Trãi, nơi đây gắn với những nhà máy lớn như Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long và Giày Thượng Đình. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, các cơ sở sản xuất này đang từng bước di dời, nhường chỗ cho loạt dự án nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Đáng chú ý nhất là dự án Masteri Cao – Xà – Lá do liên danh Công ty CP Bất động sản Xavinco, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 11 ha, phát triển tổ hợp thương mại - dịch vụ, căn hộ cao cấp, văn phòng và trường học.

Trong đó, khoảng 5,2 ha dành cho công trình hỗn hợp thương mại - dịch vụ với 3 tầng hầm; hơn 1,73 ha dành cho giáo dục; hơn 1,5 ha phát triển văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn và khoảng 0,45 ha dành cho các công trình công cộng. Khi hoàn thành, tổ hợp này dự kiến cung cấp khoảng 6.000 căn hộ, trong đó gần 4.000 căn được phép bán cho người nước ngoài.

Liền kề là khu đất số 231 Nguyễn Trãi của Công ty CP Cao su Sao Vàng và đối tác Tập đoàn Hoành Sơn. Khu đất rộng 6,2 ha, đang trong giai đoạn tháo dỡ hạ tầng kỹ thuật cũ, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công và đang hoàn tất các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo kế hoạch, giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2027 và toàn bộ dự án hoàn tất vào năm 2030.

Cách đó không xa là khu đất số 277 Nguyễn Trãi của Công ty CP Giày Thượng Đình, diện tích khoảng 3,6 ha, được xem là mảnh ghép cuối cùng trong tam giác công nghiệp cũ dọc trục Nguyễn Trãi. Khu đất này đang phá giỡ, và được định hướng chuyển đổi thành tổ hợp nhà ở thương mại, văn phòng, dịch vụ và trường học liên cấp. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay và chi phí đất đai.

Trong đó, khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ dự kiến cao 25 - 40 tầng, có 4 - 5 tầng hầm, vốn đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng; tòa văn phòng, thương mại dịch vụ gần 1.400 tỷ đồng và khu trường học liên cấp khoảng 492 tỷ đồng.

Các dự án trên nằm trên trục Nguyễn Trãi, kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Trường Chinh, đường Láng và khu vực Hà Đông. Khu vực này cũng nằm gần tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trong đó ga Thượng Đình tạo thêm lựa chọn kết nối bằng đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống vành đai 2 và vành đai 3 cũng tạo mạng lưới giao thông liên kết khu vực.

Đáng chú ý, tuyến vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng đang được đẩy mạnh thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho trục Nguyễn Trãi, đồng thời tăng khả năng kết nối khu vực phía Tây Nam Hà Nội với các khu vực khác của Thủ đô.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, khu vực này còn tập trung nhiều trường đại học lớn như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên...