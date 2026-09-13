Chú chó theo bé trai 6 tuổi đi lạc ở Đắk Lắk, ở bên bảo vệ suốt đêm

Bé trai 6 tuổi ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk được tìm thấy an toàn trên núi sau gần một ngày mất tích, bên cạnh là chú chó thân thiết đã ở cùng bé suốt đêm.

Sáng 13/9, đại diện UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cháu Nguyễn Gia K. (SN 2020) đã được tìm thấy an toàn sau gần một ngày mất tích.

Theo gia đình, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K. rời khỏi nhà tại khu vực 24 Gian, TDP Long Hải Bắc, phường Sông Cầu. Bé có biểu hiện chậm phát triển nên gia đình nhanh chóng trình báo và tổ chức tìm kiếm.

Bé K. được tìm thấy cách nhà khoảng 10km.

Thời điểm rời nhà, bé K. cao khoảng 1,15m, mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen và đi dép nhựa màu xanh. Đặc biệt, khi đi khỏi nhà, bé có một chú chó màu đen đi cùng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, gia đình cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm ở nhiều khu vực xung quanh.

Đến khoảng 9h ngày 13/9, sau gần một ngày tìm kiếm, cháu K. được phát hiện trên một khu vực núi cao, cách nhà khoảng 10km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của cháu bình thường.

Theo gia đình, điều khiến mọi người xúc động là chú chó vẫn ở bên cạnh bé trong suốt đêm trên núi và không rời cháu.

Chú chó màu đen đi theo cùng gia đình suốt đêm.

Chú chó màu đen này được gia đình chăm sóc khoảng 2 năm và rất quấn quýt với các thành viên. Do bé K. chậm phát triển, chú chó thường xuyên đồng hành cùng bé trong sinh hoạt hằng ngày. Bé cũng đặc biệt yêu quý và gắn bó với chú chó.

Trong lúc bé rời khỏi nhà, chú chó tiếp tục đi theo. Khi cháu được tìm thấy trên núi, chú chó vẫn ở bên cạnh.

Sau khi được đưa về nhà, bé K. đã đoàn tụ với gia đình. Việc cháu được tìm thấy an toàn sau gần một ngày mất tích khiến người thân và những người tham gia tìm kiếm thở phào nhẹ nhõm.