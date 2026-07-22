Nhận được tin báo về người đàn ông đi lang thang, có biểu hiện mệt mỏi, Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) kịp thời tiếp cận, giúp đỡ đưa người này về với gia đình.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng 21/7, từ tin báo của người dân về người đàn ông có biểu hiện mệt mỏi, lang thang tại khu vực công viên Đồng Mỹ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Tổ dân phố Đồng Mỹ cùng ông Hoàng Phong - Cảnh sát khu vực Công an phường Đồng Hới (Quảng Trị) nhanh chóng đến tiếp cận, nắm tình hình.

Trong quá trình theo dõi, người đàn ông đi bộ ra đường Thanh Niên (phường Đồng Hới) và xin đi nhờ xe của một người dân. Nhận thấy biểu hiện bất thường, lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời dừng phương tiện để kiểm tra. Theo giấy tờ tùy thân và thu thập thông tin, người này quê gốc tại TP Huế nhưng thường trú tại Đắk Lắk, bị trầm cảm và rời khỏi nhà khoảng 15 ngày.

Ông Hoàng Phong - Cán bộ công an khu vực Công an Phường Đồng Hới (Quảng Trị) tiếp cận người đàn ông đi lạc để xác minh nhân thân, nắm bắt thông tin để đưa ra phuơng án giúp đỡ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Qua thăm hỏi, người đàn ông nói nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, nên ông Hoàng Phong mua phở, nước uống để người đàn ông ổn định sức khỏe. Từ các cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, ông Hoàng Phong liên hệ được với người thân của người đàn ông kể trên.

Qua cuộc gọi video Zalo, gia đình xác nhận đúng người thân đang mất liên lạc nhiều ngày và không giấu được sự xúc động. Công an phường Đồng Hới sau đó đưa người này về trụ sở để chăm sóc, bảo đảm an toàn. Đến chiều cùng ngày, người thân có mặt để tiếp nhận và đưa anh trở về trong niềm vui đoàn tụ.

Sau đó, gia đình bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Đồng Hới và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Tổ dân phố Đồng Mỹ tận tình giúp đỡ, góp phần đưa người thân của gia đình trở về an toàn.