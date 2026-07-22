Kết quả điều tra ban đầu xác định có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Thanh Hải để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ “tai nạn giao thông khiến xe khách bị cháy làm 7 người tử vong”, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, Công an tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Hải điều khiển xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Ảnh hiện trường sự việc (Nguồn: Công an tỉnh Đồng Nai)

Đến 2h ngày 21/7, khi lưu thông đến Km1839 Quốc lộ 1A thuộc xã Hưng Thịnh, do tài xế buồn ngủ và đánh lái tránh phương tiện phía trước, xe đã va chạm vào taluy chắn bên phải đường. Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2h40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy hoàn toàn.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm, phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm, xe khách bốc cháy mang biển kiểm soát 50E-447.02 (biển vàng, xe kinh doanh vận tải), thuộc dòng ô tô khách giường nằm nhãn hiệu Kim Long, sản xuất năm 2026.

Phương tiện này được cấp chứng nhận miễn kiểm định lần đầu vào ngày 28/1 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5012D. Thời hạn kiểm định tiếp theo của xe đến ngày 27/1/2028. Về thông số kỹ thuật, chiếc xe được cấp phép chở tối đa 25 người, gồm 1 chỗ ngồi và 24 chỗ nằm.