Làm việc với công an, Thuận tự nguyện giao nộp thêm 78 chiếc đồng hồ đang cất giữ tại căn hộ số 1903, tòa S2, chung cư Sapphire.

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", thu giữ 96 chiếc đồng hồ giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, trị giá hơn 310 triệu đồng.

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 30/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Hồng Gai tiến hành kiểm tra tại sảnh tòa S2, chung cư Sapphire, phường Hồng Gai, bắt quả tang Bùi Bích Thuận, sinh năm 1986 đang giao dịch mua bán đồng hồ mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Rolex, Hublot, Patek Philippe…với khách hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Thuận đang chào bán 18 chiếc đồng hồ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tiếp tục làm việc, Thuận tự nguyện giao nộp thêm 78 chiếc đồng hồ đang cất giữ tại căn hộ số 1903, tòa S2, chung cư Sapphire. Tổng cộng, cơ quan Công an đã thu giữ 96 chiếc đồng hồ mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Rolex, Hublot, Patek Philippe, Bvlgari, Versace, Gucci, Richard Mille, Coach, Citizen, Tissot, Guess... đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng năm 2020, Bùi Bích Thuận kinh doanh các sản phẩm đồng hồ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Ban đầu, Thuận mở cửa hàng "Thái Trinh Luxury Watch" tại phường Bãi Cháy; từ đầu năm 2025 chuyển sang chủ yếu kinh doanh trực tuyến thông qua Fanpage Facebook "Thái Trinh Luxury Watch" và tài khoản Facebook cá nhân "Thái Trinh". Các sản phẩm được rao bán thực chất là hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, không rõ nguồn gốc, có giá từ khoảng 300 nghìn đồng đến 35 triệu đồng/chiếc.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia xác định 87/96 chiếc đồng hồ, tương ứng với 18 nhãn hiệu nổi tiếng, là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tổng giá trị của số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu này là 310.583.333 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Bích Thuận về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" (Điều 226 - Bộ luật Hình sự).