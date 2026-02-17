Cháu bé 4 tuổi đi lạc trong đêm giao thừa ở Đà Nẵng

Đêm giao thừa (16/2), trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực phía tây Cầu Rồng (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Tổ công tác thuộc đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ một cháu bé khoảng 4 tuổi đi lạc giữa dòng người đông đúc.

Lực lượng CSGT trấn an tinh thần, tìm thân nhân cho cháu bé đi lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận cháu từ người dân, Tổ công tác nhanh chóng trấn an tinh thần cháu. Các chiến sĩ đã hỏi tên cháu, tên bố mẹ, người thân, nơi ở... Cháu bé nói mình tên P., mẹ tên T.N.

Nắm thông tin, tổ công tác đã thông báo trên loa việc cháu bé đi lạc, khu vực hiện cháu đang đứng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác để tìm người thân cho cháu.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng CSGT đã xác định được thông tin gia đình và tìm được bố mẹ cháu bé.

Nhận lại con trong thời khắc chuyển giao năm mới, chị T.N., mẹ cháu bé xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng CSGT Đà Nẵng. Chị cũng gửi lời chúc đến các chiến sĩ CSGT Đà Nẵng năm mới mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cháu bé đi lạc tìm được người thân trong đêm giao thừa.

Với phương châm “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon”, trong đêm giao thừa, 100% cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được bố trí trực xuyên đêm tại các tuyến đường trung tâm, khu vực bắn pháo hoa, điểm vui chơi giải trí và các cửa ngõ ra vào thành phố. Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được thực hiện chủ động, linh hoạt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng… với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.