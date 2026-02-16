Người dân Hà Nội và TP.HCM đổ lên trung tâm chờ xem pháo hoa giao thừa

Tối 16/2, trước thời khắc giao thừa, không khí Tết đã thực sự “chạm ngõ” khắp các tuyến phố lớn nhỏ. Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới trong tiết trời thuận lợi, khô ráo và se lạnh đặc trưng những ngày cuối năm.

Tại Hà Nội, không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 càng thêm rộn ràng khi thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn địa bàn.

Ngay từ đầu giờ tối, nhiều khu vực trung tâm đã chật kín người dân và du khách. Các gia đình tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm, háo hức đếm ngược chờ khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô.

Nhiều gia đình cùng con nhỏ đã lên phố từ sớm (Ảnh: Trung Lê)

Các du khách nước ngoài cũng không khỏi háo hức

Không ít người đợi chờ ven hồ để chụp được những khoảnh khắc pháo hoa ấn tượng

Thầy đồ cho chữ đầu năm mới

Một người xin chữ "An" trong ngày cuối năm

Đôi vợ chồng Chris và Sunamita đến từ Hà Lan cùng đứa con của họ, Sam. Họ cho biết đã đến Việt Nam được 3 tuần và thấy không khí Tết rất tuyệt vời, người dân đều vô cùng thân thiện

Những mâm cỗ cúng tất niên được các gia đình chuẩn bị trang trọng, đủ đầy

Cành đào, mâm quả bày biện trước hiên nhà

Các bãi giữ xe đông đúc (Ảnh: Hương Cherry)

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Khu vực Tràng Tiền Plaza

Không chỉ có pháo hoa, Hà Nội còn tổ chức hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống và các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui xuân, đón Tết của người dân. Các tuyến phố đi bộ, khu vực trung tâm thương mại, khu vui chơi đều rực rỡ ánh đèn, âm nhạc vang lên rộn ràng, tạo nên bức tranh đêm cuối năm đầy sắc màu.

Thời tiết năm nay được đánh giá khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trời không mưa, nhiệt độ dễ chịu giúp người dân thoải mái xuống phố. Nhiều người cho biết đã sắp xếp công việc từ sớm để có mặt tại các điểm bắn pháo hoa đẹp, mong muốn khởi đầu năm mới bằng những khoảnh khắc trọn vẹn bên gia đình và bạn bè.

Tại TP.HCM, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm ở khu vực trung tâm và các phường Bình Dương, Vũng Tàu nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm của đông đảo người dân.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đông đúc người qua lại (Ảnh: Nghĩa Lê)

Những đồ thủ công dân gian thu hút sự chú ý của nhiều người

Nhiều nhóm gia đình, người thân, bạn bè tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm

Từ chiều tối, các tuyến đường dẫn về khu trung tâm đã nhộn nhịp người và xe. Nhiều nhóm bạn trẻ diện áo dài, check-in tại các địa điểm trang trí Tết, tạo nên khung cảnh vừa truyền thống vừa hiện đại.

Ở các điểm tổ chức sự kiện, lực lượng chức năng được bố trí đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi. Không khí háo hức lan tỏa khắp nơi, từ những khu phố sầm uất đến các khu dân cư yên bình, tất cả cùng chung nhịp đập chờ đón năm mới.