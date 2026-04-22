Công an Cần Thơ đã tìm được người thân cho bé gái đi lạc

Tối 22-4, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết đã bàn giao bé gái đi lạc về với gia đình an toàn.

Người thân đã đến Công an phường Cái Răng đón bé gái về

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một bé gái xuất hiện tại khu vực rạch Cái Nai, khu vực 5, phường Cái Răng. Nhận thấy cháu bé có biểu hiện hoảng loạn, không thể cung cấp thông tin cá nhân rõ ràng, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Cái Răng đã tiếp nhận và đưa cháu bé về chăm sóc. Tuy nhiên, do tinh thần chưa ổn định nên cháu vẫn chưa thể cung cấp thông tin về gia đình, địa chỉ cư trú hay người thân.

Nhờ sự phối hợp tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Cái Răng đã xác minh được thông tin và liên hệ với người thân của cháu. Sau đó, cháu bé được bàn giao an toàn cho gia đình trong niềm vui khôn tả.