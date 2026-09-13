Tìm thấy nạn nhân thứ 2 trong vụ thiếu tá lao xuống sông Trà Lý cứu người

Khoảng 21h ngày 13/9, thi thể nam thanh niên Đ.V.L. - người mất tích cùng Thiếu tá Trần Văn Tùng được tìm thấy trên sông Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Camera ghi cảnh thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết, khoảng 21h ngày 13/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên). Đ.V.L. là nạn nhân mất tích trên sông Trà Lý cùng Thiếu tá Trần Văn Tùng từ trưa 12/9.

Đây là nạn nhân thứ hai được tìm thấy sau vụ việc xảy ra trên sông Trà Lý. Trước đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568.

Hiện trường tìm thấy thi thể nam thanh niên.

Hai người mất tích sau khi Thiếu tá Tùng lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu L. khi nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống sông.

Trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Tùng đi qua cầu Bo bắc qua sông Trà Lý thì phát hiện L. đang giằng co với người mẹ lớn tuổi.

Nhận thấy nam thanh niên có ý định tự tử, Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, kiên nhẫn thuyết phục L. từ bỏ ý định dại dột. Sau đó, L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi vị thiếu tá quay lại lấy xe máy để chở L. về như đã hứa, nam thanh niên bất ngờ gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết.

Không chút do dự, Thiếu tá Tùng lập tức lao xuống nước cứu người. Anh nhanh chóng tiếp cận và ôm được L., nhưng dòng nước mạnh đã cuốn cả hai mất tích.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568, chính quyền địa phương phối hợp với Đội cứu nạn cứu hộ 116 huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Đến chiều 13/9, thi thể Thiếu tá Tùng được tìm thấy. Đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể nam thanh niên L., khép lại hơn một ngày tìm kiếm trên dòng Trà Lý.

Sự việc khiến gia đình, đồng đội và người dân địa phương đau xót. Đặc biệt, hành động không quản hiểm nguy lao xuống dòng nước dữ cứu người của thiếu tá Trần Văn Tùng đã để lại nhiều xúc động.