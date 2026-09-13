Mưa lớn kết hợp triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM bì bõm lội nước về nhà

Bà Nguyễn Thị Tình (ngụ phường Tân Thuận) cho biết, những ngày triều cường dâng cao, cộng thêm mưa lớn, việc buôn bán của gia đình gặp nhiều khó khăn. “Mưa rồi ngập, ai cũng vội về nhà. Tình hình ngập do triều cường chúng tôi đã quá quen nhưng thật sự mà nói rất mong lực lượng chức năng có biện pháp hỗ trợ người dân để yên tâm sinh sống, làm ăn”, bà Tình nói.