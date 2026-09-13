5 năm, 12.000 tấm ảnh và bức ảnh cưới đặc biệt nhất cho lời ước hẹn trọn một kiếp người

Công nghệ đã giúp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hoàn thành lời hứa với người bạn gái đã chờ đợi ông gần trọn kiếp người. Không chỉ một bức ảnh được phục dựng, một phần cuộc đời đã được bù đắp.

Gần một năm sau khi được tôn vinh ở Hạng mục Dự án truyền cảm hứng tại Human Act Prize 2025, hành trình “tô màu ký ức” của nhóm bạn trẻ thuộc tổ chức Skyline vẫn kiên trì và bền bỉ.

Riêng trong tháng 7 năm 2026, nhóm Skyline đã phục dựng được 1.100 bức ảnh chân dung liệt sĩ, góp thêm vào danh sách 12.000 bức ảnh được trao tận tay các gia đình liệt sĩ từ tháng 4 năm 2021 đến nay.

Điều đáng nói, không chỉ những tấm chân dung được trao đi, những ước nguyện còn dang dở cũng được hoàn thành, dù chỉ qua hình ảnh. Sự bù đắp dù còn khiêm tốn ấy là niềm an ủi với người thân của các anh hùng liệt sĩ, cũng là động lực giúp nhóm Skyline kiên trì với sứ mệnh phụng sự mà họ đã lựa chọn.

Bức ảnh cưới tặng người phụ nữ đã chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gần 60 năm

Đầu tháng 8 năm 2026, anh Phùng Quang Trung, trưởng nhóm và các đồng sự Skyline đã có thêm một hành trình ý nghĩa. Vượt 1700km từ Hà Nội vào Tây Ninh, nhóm mang theo “lời hứa” của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với người phụ nữ đã chờ ông gần 60 năm.

Bức ảnh cưới, trong đó, chàng trai trẻ Huỳnh Văn Quên trong màu áo xanh bộ đội cùng “cô dâu" Nguyễn Thị Lệ sánh bước trên con đường đất miền Tây đã mang đến niềm vui bất ngờ cho bà Lệ. Bà đã chờ ông cả đời, "đón" được ông về, rồi chính thức trở thành vợ của ông. Và giờ đây, hai người đã có một tấm ảnh cưới.

“Ngoài ra, nhóm còn tặng bà Lệ một bức tranh sơn dầu họa lại bức ảnh cưới, tác phẩm của hoạ sĩ Nam Hồn. Chúng tôi cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hai bạn ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh và Hà MyO tham gia cùng đoàn hát góp vui.

Bà Lệ mặc chiếc áo lụa màu đỏ cam, bà không cười mà chỉ nói nhỏ, cảm ơn các cháu xa xôi vào tận đây thăm bà. Ánh mắt bà hướng về ông, người đang nắm chặt tay bà trong bức ảnh", anh Phùng Quang Trung kể lại.

Những hành trình tri ân của anh Phùng Quang Trung và nhóm Skyline

Có những niềm vui lặng lẽ như bà Lệ, cũng có những giọt nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc khi bà Hoàng Thị Sâm, vợ liệt sĩ Đỗ Trọng Hải và con gái Đỗ Hoài Nam nhìn trên màn hình led hình ảnh người bác sĩ quân y, nghe những lời nhắn gửi của ông.

“Em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, nhất là khi có thai và sau này sinh đẻ. Vì đó là nguồn vui của chúng ta, em phải chăm sóc tốt nhé. Anh có ước mơ khi trở về, anh sẽ được hôn em, người vợ xứng đáng sau một thời gian xa cách, và được hôn đứa con của anh khỏe và đẹp”.

Liệt sĩ Đỗ Trọng Hải đã không trở về nhưng lời hẹn ước đã được anh Phùng Quang Trung và cộng sự giúp ông hoàn thành. Bức hình phục dựng ghép ảnh bác sĩ quân y đừng cạnh vợ và con gái đã được Skyline trao tặng cho gia đình.

Đối với những người ở lại, đó là một sự bù đắp. Người chồng, người cha của họ đã trở về.

“Mọi thành viên đều được tiếp thêm động lực"

Trên hành trình tìm kiếm và hoàn thiện những mảnh ghép ký ức về các anh hùng liệt sĩ, nhóm Skyline đã hơn một lần được vinh danh. Sự bền bỉ và chân thành khiến dự án của Skyline lan tỏa và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Thế nhưng, được vinh danh tại Human Act Prize 2025 ở hạng mục Dự án truyền cảm hứng vẫn mang đến cho các thành viên niềm vui và sự động viên lớn.

“Nhiều cá nhân trong nhóm đều đã được vinh danh. Nhưng Giải thưởng Human Act Prize 2025 là giải thưởng đầu tiên dành cho cả nhóm.

Đó là động lực lớn cho mọi thành viên, đặc biệt những bạn không bao giờ đứng trước ánh đèn sân khấu mà chỉ lặng lẽ làm những công việc trong phòng ảnh, ở hậu trường.

Nhận được giải thưởng các bạn đều rất vui và càng thêm hăng hái và quyết tâm với công việc này", anh Phùng Quang Trung chia sẻ.

Dù vậy, đối với nhóm Skyline, chắc chắn, niềm vui không chỉ đến từ sự ghi nhận. Sau hành trình dài hàng ngàn km, anh Phùng Quang Trung tâm sự: “Về tới nhà cũng gần 3 giờ sáng, hỏi có mệt không thì mệt chứ.

Nhưng sau chuyến đi ấy, chúng tôi lại cảm nhận được công việc này đem lại ý nghĩa và nhiều tình thương yêu đến nhường nào.

Đó là khi các gia đình liệt sĩ đón chào nhóm với những mâm cơm đã bày sẵn. Là chuyện gia đình nhất quyết mời đến khi nào cả nhóm phải ngồi hết mới thôi.

Và cả những lúc gia đình đi xe máy theo đoàn rất xa, rất xa để tạm biệt. Kí ức mỗi thành viên của nhóm đầy ắp những khoảnh cảm động và chân thành như vậy".

Cùng đưa các anh trở về

Trong 5 năm “tô màu ký ức" cho các tấm ảnh liệt sĩ, Phùng Quang Trung chiêm nghiệm rằng, có lẽ, điều buồn nhất của một cuộc chia ly không phải là lời tạm biệt. Đó là khi người ta còn chưa biết đó là lần gặp mặt cuối cùng.

Trưởng nhóm Skyline kể một câu chuyện khác. Liệt sĩ Phan Viết An đã chụp chung với vợ một bức ảnh trước ngày ra chiến trường. Người con chưa từng gặp mặt cha tìm hình bóng cha qua ký ức mẹ và bức ảnh cũ. Rồi người mẹ cũng theo cha. Bức ảnh phục dựng của nhóm Skyline trả lại cho gia đình những hình ảnh thân thương. Còn bức ảnh tái hiện gia đình sum họp là một niềm an ủi khác.

“Gia đình Liệt sĩ Phan Viết An vẫn chưa đón được ông về. Hi vọng Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ giúp ông được về lại với quê hương”, anh Phùng Quang Trung nói.

Không chỉ dừng lại ở mong muốn, anh Phùng Quang Trung và nhóm Skyline đang tích cực hỗ trợ cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều bức ảnh tìm thấy trong quá trình khai quật đã được các đơn vị gửi tới nhóm Skyline để phục dựng, mong đồng đội và gia đình dễ dàng nhận ra các liệt sĩ hơn. Và đã có những phép màu trong đời thực.

Với anh Phùng Quang Trung, công việc này mang nhiều tình thương yêu.

Anh Phùng Quang Trung thuật lại, trong quá trình hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tìm kiếm thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh năm 1968, nhóm Skyline đã phục dựng lại một bức ảnh chụp chung của một nhóm bạn. Thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể và bức ảnh đã được đăng tải trên báo chí.

Tình cờ, một bạn đọc nhận ra bức ảnh đăng báo giống bức ảnh kỷ niệm của gia đình. Nhờ đó, gia đình liệt sĩ đã tìm đến đơn vị quy tập, được giám định ADN để nhận người thân.

“Trong thời gian này, số lượng ảnh từ các gia đình thân nhân liệt sĩ gửi tới Skyline cũng nhiều hơn. Trong tháng 7 vừa rồi, 32 thành viên của nhóm đã xử lý 1100 bức ảnh”, anh Phùng Quang Trung kể lại.

Nói về chặng đường sắp tới, theo Trưởng nhóm Skyline, nhóm sẽ tiếp tục công việc phục dựng và tái hiện hình ảnh các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ sản xuất thêm các nội dung, câu chuyện lịch sử, những thước phim về lịch sử.

“Chúng tôi mong muốn có được những người đồng hành, hợp lực để tri ân tốt hơn các gia đình liệt sĩ”, Trưởng nhóm Skyline Phùng Quang Trung nhắn gửi.