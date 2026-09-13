Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay tập đoàn công nghệ Pháp doanh thu hơn 22 tỷ euro

Vietjet đang mở rộng từ vận tải hành khách sang bảo dưỡng, kỹ thuật và AI, với trung tâm gần 100 triệu USD tại Long Thành và hợp tác mới cùng Thales.

Ngày 13/9 tại Paris, Vietjet và tập đoàn công nghệ Thales ký các thỏa thuận hợp tác về bảo dưỡng kỹ thuật hàng không, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng.

Thỏa thuận mới cho thấy Vietjet đang tiếp tục mở rộng hoạt động ra ngoài mảng vận chuyển hàng không truyền thống. Bên cạnh việc mua máy bay và mở thêm đường bay, hãng hàng không do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo điều hành đang đầu tư ngày càng sâu vào các mắt xích phía sau hoạt động bay như bảo dưỡng, kỹ thuật và công nghệ.

Thales là một trong những tập đoàn công nghệ lớn của Pháp, hoạt động trong các lĩnh vực hàng không - vũ trụ, quốc phòng và công nghệ số - an ninh mạng.

Năm 2025, tập đoàn này ghi nhận doanh thu khoảng 22,1 tỷ euro. Thales hiện có hơn 85.000 nhân sự tại 65 quốc gia, đồng thời tập trung đầu tư cho các công nghệ như AI, an ninh mạng, điện toán đám mây và lượng tử.

Từ hangar gần 100 triệu USD đến bảo dưỡng động cơ LEAP

Tháng 8/2025, Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành với tổng vốn gần 100 triệu USD. Hai hangar số 3 và 4 có khả năng bảo dưỡng cùng lúc tối đa 10 tàu bay và được định hướng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho cả các hãng khác.

Trên trang tuyển dụng chính thức, Vietjet hiện mở nhiều vị trí kỹ thuật làm việc tại Long Thành, từ kỹ sư bảo dưỡng được cấp quyền chứng nhận tàu bay, thợ sửa chữa chuyên ngành đến nhân sự kế hoạch vật tư, hỗ trợ kỹ thuật MCC và kỹ sư nội thất tàu bay. Động thái này cho thấy hãng đang chuẩn bị lực lượng nhân sự cho hệ thống kỹ thuật tại sân bay mới.

Ngày 10/9, Vietjet tiếp tục ký Ý định thư với CFM International để nghiên cứu phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ CFM LEAP tại Việt Nam. CFM sẽ hỗ trợ đánh giá nhu cầu, hạ tầng, thiết bị, nhân lực và năng lực kỹ thuật cần thiết.

Động thái này gắn với kế hoạch khai thác 200 máy bay Boeing 737-8 và 737-8-200 của Vietjet, sử dụng động cơ LEAP-1B.

Trước đó, tháng 8/2026, Vietjet góp 285 tỷ đồng thành lập Công ty CP International Technical Services, nắm 95% vốn, nhằm phát triển hoạt động kỹ thuật và bảo dưỡng hàng không. Hãng cũng đã ký thỏa thuận phát triển một trung tâm MRO tại sân bay U-Tapao, Thái Lan.

Vietjet ứng dụng AI

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Vietjet, hãng cho biết đã ứng dụng AI trong tuyển dụng và đánh giá phi công, tiếp viên; triển khai chatbot AI nội bộ và sử dụng OptiFly để hỗ trợ lập lịch bay.

Vietjet cũng cho biết đã hoàn thành làm sạch dữ liệu trên hệ thống quản lý kỹ thuật AMOS và đưa 100% việc sử dụng AMOS lên thiết bị di động. Trước đó, hãng sử dụng AMOS để quản lý các vấn đề kỹ thuật, vật tư, bảo dưỡng và dữ liệu liên quan đến tàu bay.

Một ứng dụng AI cụ thể khác là SkyBreathe. Theo tài liệu của Vietjet, đây là nền tảng sử dụng AI và thuật toán dữ liệu lớn để phân tích dữ liệu chuyến bay, tổng hợp thông tin từ tàu bay và báo cáo nhiên liệu, từ đó tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm nhiên liệu và đưa ra khuyến nghị cho phi công cũng như bộ phận quản lý khai thác.

Vietjet dẫn thông tin từ nhà cung cấp OpenAirlines cho biết nền tảng này có thể giúp hãng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 2% và giảm hơn 96.000 tấn CO2 mỗi năm.

Việc mở rộng hợp tác với Thales sang công nghệ số, AI và an ninh mạng vì vậy nối tiếp quá trình số hóa mà Vietjet đã triển khai, đồng thời bổ sung công nghệ vào hệ thống kỹ thuật và bảo dưỡng đang được hãng đầu tư mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất đạt 51.536 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất đạt 149.093 tỷ đồng.

Cũng trong nửa đầu năm, Vietjet vận chuyển hơn 13,4 triệu hành khách trên khoảng 72.000 chuyến bay, đồng thời tiếp tục mở rộng đội tàu và lượng máy bay đặt mua cho những năm tới.