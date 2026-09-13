Giữa những lời kêu gọi tắt app, tài xế Grab "nổ cuốc" liên tục, bất ngờ nhận thêm khoản thưởng sau mỗi chuyến

Giữa làn sóng kêu gọi tắt app ngày 12/9, nhiều tài xế Grab vẫn nhận cuốc bình thường, thậm chí bất ngờ nhận thêm các khoản tiền thưởng sau khi hoàn thành chuyến.

Trước lời kêu gọi tài xế Grab đồng loạt tắt ứng dụng ngày 12/9 để phản đối những bất đồng liên quan đến giá cước, mức chiết khấu và thu nhập thực nhận, ghi nhận thực tế cho thấy hoạt động gọi xe vẫn diễn ra khá bình thường.





Ghi nhận trong ngày 12/9, nhiều tài xế Grab vẫn bật ứng dụng, nhận cuốc như thường lệ. Khách hàng cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi đặt xe. Thậm chí, một số tài xế cho biết lượng cuốc trong ngày khá ổn. Có người tranh thủ buổi sáng đã chạy được khoảng 20 cuốc, được nhận xét là cao hơn một số ngày thường.

Việc đặt chuyến Grab trong ngày 12/9 vẫn khá thuận lợi (Ảnh: Di Anh)

Bên cạnh đó, một số tài xế cho biết sau khi hoàn thành chuyến xe, họ nhận được thông báo về điểm thưởng. Theo chia sẻ của các tài xế, đây là điều trước đó họ ít khi gặp.

Tài xế P.M.K cho biết trong ngày 12/9, sau khi hoàn thành chuyến, anh liên tục nhận được thông báo về khoản thưởng.

“Một thông báo là nhận được hơn 9.000 đồng. Nãy giờ thấy hai thông báo là khoảng 18.000 đồng. Để ý cứ chạy xong chuyến xe là có thông báo đấy”, anh nói.

Theo tài xế này, việc giảm mức chiết khấu sẽ giúp tài xế có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống trong bối cảnh nhiều chi phí sinh hoạt tăng cao.

“Nếu Grab lấy chiết khấu nhiều quá thì tài xế thì cũng không có tiền sinh hoạt. Hiện tại giá thành đang tăng cao nên việc hạ phần trăm chiết khấu xuống sẽ ổn hơn”, anh P.M.K chia sẻ.

Nhiều tài xế cho biết mình liên tục nhận được chuyến từ thời điểm bắt đầu chạy xe trong ngày (Ảnh: Di Anh)

Một tài xế khác cho biết ông không theo dõi chính xác số cuốc đã chạy trong buổi sáng vì ứng dụng liên tục báo cuốc. Tuy nhiên, ông ước tính đã nhận khoảng 8 cuốc.

“Cũng không để ý từ sáng đến giờ chạy bao nhiêu cuốc xe vì từ lúc tôi bắt đầu chạy là nổ cuốc liên tục. Nhưng mà tôi nghĩ là khoảng chừng 8 cuốc đó, đỡ hơn mấy ngày trước”, tài xế này nói “Mấy ngày trước chạy oải quá, chạy 9, 10 cuốc xe mà có được 110.000 - 120.000 đồng à. Nhưng hôm nay chạy đỡ hơn nè”.

Ở góc độ khách hàng, chị Lệ Huyền (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết việc đặt xe trong ngày vẫn diễn ra tương đối thuận lợi, dù thời gian chờ có sự khác biệt giữa các chuyến.

“Lúc nãy chiều đi thì đặt cũng nhanh, nhưng chiều về thì thời gian đặt lâu hơn, chắc tầm 7 phút. Do giờ cao điểm hay thế nào thì tôi cũng không rõ”, chị Huyền nói.

Mặc dù vậy, các tài xế vẫn mong phía Grab có mức chiết khấu hợp lý để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt (Ảnh: Di Anh)

Dù hoạt động gọi xe vẫn diễn ra, vấn đề mức chiết khấu tiếp tục là một trong những điều khiến tài xế băn khoăn. Một tài xế cho biết mức chiết khấu có thời điểm lên tới hơn 30%, thậm chí theo cách tính mà tài xế này quan sát được, có những cuốc tỷ lệ khấu trừ gần 50%.

“Chiết khấu nhiều lúc lên tới hơn 30%, tôi cũng không hiểu. Cũng có lúc mình đi cuốc có 8.000 đồng hay hơn 10.000 đồng mà chiết khấu gần 50%. Tùm lum hết trơn!”, tài xế này nói.

Những ghi nhận trong ngày 12/9 cho thấy, bất chấp lời kêu gọi tắt ứng dụng, nhiều tài xế vẫn tiếp tục hoạt động và nhận cuốc. Trong khi đó, một số tài xế cho biết thu nhập và mức chiết khấu vẫn là những vấn đề họ quan tâm khi lựa chọn tiếp tục chạy xe.

Ngày 10/9, trao đổi với Nhịp sống thị trường, trước những thông tin lan truyền trên, đại diện Grab khẳng định hoạt động vận hành các dịch vụ của hãng trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường.

Theo Grab, các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng vẫn được duy trì ở mức ổn định. Doanh nghiệp cũng cho biết trong cùng thời gian ghi nhận một số thông tin và thảo luận liên quan đến Grab trên mạng xã hội, trong đó có cả thông tin giả mạo. Grab đang đánh giá tình hình.

"Trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của Grab", doanh nghiệp cho biết.

Grab cho biết hãng tiếp tục lắng nghe ý kiến và phối hợp với các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động dịch vụ diễn ra ổn định.

Theo Grab, doanh nghiệp cũng đang tăng cường truyền thông tới các đối tác tài xế về cách thức đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành các chuyến xe. Đồng thời, hãng cho biết luôn ưu tiên xem xét và đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của đối tác tài xế trong quá trình hoạt động trên nền tảng.

Grab khuyến nghị người dùng và đối tác tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của doanh nghiệp và các nguồn tin đáng tin cậy, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến hoạt động vận hành, nhằm tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ của người dùng cũng như quá trình hoạt động của đối tác.