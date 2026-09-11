Ủy ban Cạnh tranh Quốc đề nghị Grab cung cấp thông tin liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng cho khách và đối tác tài xế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, đã nhận được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân là đối tác tài xế của Công ty TNHH Grab liên quan đến chính sách giá cước áp dụng với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng đối với đối tác tài xế tham gia cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng Grab.

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, qua đó ảnh hưởng đến số tiền thực tế đối tác tài xế nhận được.

Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ cũng như việc thông báo và thay đổi các chính sách này.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị Grab cung cấp thông tin giá, phí, chiết khấu. (Ảnh minh họa)

Nhằm làm rõ các thông tin phản ánh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đề nghị một số doanh nghiệp khác cung ứng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và đối tác tài xế để phục vụ việc rà soát, đánh giá. Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng chủ động thu thập, xác minh thêm thông tin.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh và thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá sự việc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cơ quan này đề nghị các doanh nghiệp cung ứng công nghệ kết nối dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên thiết bị di động chủ động rà soát việc xây dựng và áp dụng chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật cạnh tranh.

Đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp cung ứng nền tảng, đối tác tài xế và người tiêu dùng, góp phần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Gần đây, trên nhiều nhóm mạng xã hội, một chiến dịch đồng loạt tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13/9 đang được lan truyền. Nguyên nhân là nhiều tài xế cho rằng mức thu nhập thực tế sau mỗi chuyến xe đang chịu sức ép từ giá cước, các khoản khấu trừ và chi phí vận hành.

Một trong những vấn đề gây tranh luận là cách xác định số tiền mà Grab giữ lại trên mỗi chuyến xe. Một bộ phận tài xế cho rằng nền tảng đang thu tỷ lệ chiết khấu khoảng 30-35%, trong khi một số trường hợp cho biết tổng số tiền bị trừ trên một cuốc xe có thể lên tới gần 50% nếu tính cả các khoản liên quan.

Trong khi đó, Grab khẳng định doanh nghiệp đang nghiêm túc đánh giá tình hình, trong bất kỳ bối cảnh nào, việc duy trì chất lượng dịch vụ cho người dùng và sinh kế của đối tác, bao gồm đối tác tài xế luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng.