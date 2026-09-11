Rao bán sách giáo khoa photocopy từ lớp 1 đến 12, 3 chủ tài khoản Facebook bị Công an mời làm việc

Công an phát hiện 3 tài khoản Facebook đăng thông tin sao chép sách giáo khoa để cung cấp, bán cho phụ huynh, học sinh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nắm tình hình, ngày 7 - 8/9, Công an xã Trường Phú phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện 3 tài khoản Facebook đăng tải các bài viết về việc sao chép, photocopy các tài liệu, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cung cấp, bán cho các phụ huynh, học sinh.

3 chủ tài khoản Facebook rao bán sách giáo khoa photocopy được mời lên làm việc. Ảnh: Công an xã Trường Phú

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ ba tài khoản là V.T.TL, N.T.M.H và D.T.N.T (cùng trú tại xã Trường Phú). Tại buổi làm việc, cả ba thừa nhận hành vi của mình, do thiếu hiểu biết pháp luật và nhu cầu của học sinh, phụ huynh vào đầu năm học không có sách giáo khoa nên đã tự ý sao chép, photo.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, ba trường hợp trên đã tự nguyện gỡ bỏ các thông tin đã đăng tải liên quan đến vụ việc trên và cam kết không tái phạm hành vi.

Việc tự ý sao chép, in, photocopy tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả để kinh doanh, phát hành mà không được chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ thể có quyền cho phép có thể là hành vi xâm phạm quyền tác giả và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mộ số sách được photocopy. Ảnh: Công an xã Trường Phú

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sao chép tác phẩm là quyền tài sản thuộc quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả. Pháp luật chỉ cho phép một số trường hợp sao chép không phải xin phép theo điều kiện luật định; không phải cứ tài liệu đã được đưa lên Internet là mọi người đều có quyền tải về, in và bán lại.

Đặc biệt, cơ sở in ấn, photocopy thực hiện việc sao chép và bán các bản sao tác phẩm nhằm mục đích thương mại mà không được phép có thể bị xử lý vi phạm hành chính; tùy tính chất, mức độ và quy mô, hành vi xâm phạm quyền tác giả còn có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định pháp luật. Nghị định số

341/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.