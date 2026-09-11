Sai sót khi thực hiện chế độ Nghị định 178: Phải chủ động thu hồi ngân sách

Theo Bộ Nội vụ, sau khi rà soát, xác định đúng trường hợp có sai phạm, các địa phương, bộ ngành phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời, thu hồi ngân sách Nhà nước.

Thông tin trên được Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế Vũ Hải Nam đưa ra tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 11/9 khi đề cập đến các sai phạm khi giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ).

Ông Vũ Hải Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, giải trình, làm rõ từng trường hợp cụ thể được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị và gửi kết quả về Bộ trước ngày 15/9.

“ Trong trường hợp cần thiết, phải khắc phục những vấn đề thiếu sót, vi phạm, trên tinh thần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quy trình xem xét, giải quyết ”, ông Nam nói.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương về cơ bản thực hiện tương đối tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

“ Số trường hợp sai phạm được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị không lớn, chiếm chưa đến 1%. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Nội vụ, tỷ lệ này vào khoảng 0,3%. Các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện. Cần đánh giá đầy đủ từng trường hợp trên cơ sở báo cáo, giải trình của các bộ, ngành, địa phương ”, ông Nam nói.

Về phương án giải quyết các sai phạm, ông Vũ Hải Nam nhấn mạnh tinh thần chung là các bộ, ngành, địa phương sau khi rà soát, xác định đúng trường hợp có sai phạm phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi ngân sách Nhà nước.

“ Đối với những người đã được giải quyết chế độ nghỉ việc nhưng qua rà soát xác định không đúng đối tượng, việc tiếp tục bố trí, sử dụng sẽ thuộc trách nhiệm của các cơ quan, địa phương. Việc bố trí phải căn cứ nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Trường hợp những người này vẫn có thể tiếp tục phục vụ trong bộ máy Nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định ”, đại diện Bộ Nội vụ nói.

Theo ông Vũ Hải Nam, các chính sách được ban hành và triển khai trong thời gian rất khẩn trương. Các bộ, ngành, địa phương phải đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và giải quyết chế độ cho những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động.

Với yêu cầu triển khai trong thời gian ngắn, Bộ Nội vụ nhận định quá trình thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương có thể phát sinh cách hiểu hoặc cách làm chưa thực sự thống nhất. Những nội dung cụ thể sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp sau khi nhận đầy đủ báo cáo, giải trình.

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chính sách tại Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 nhằm giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

“ Đây là chính sách nhân văn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ”, ông Vũ Hải Nam nói thêm.

Về giải pháp để hạn chế sai sót trong những đợt sắp xếp tiếp theo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế nêu rõ mỗi chính sách đều có mục tiêu, phạm vi và đối tượng cụ thể. Các nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, trong đó có Bộ Nội vụ đã quy định đầy đủ trình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong từng khâu.

Do đó, theo ông Nam, khi có chính sách mới, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về phạm vi, đối tượng, trình tự, thủ tục; xác định đúng đối tượng và tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm giải quyết, chi trả chế độ đúng quy định.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước có báo cáo 1212 gửi Thủ tướng về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025. Trên cơ sở kết quả kiểm toán chọn mẫu tại một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm, sai sót tại 10 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và Sơn La. Bốn cơ quan trung ương được nhắc đến gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng.



