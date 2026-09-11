Đúng ngày 11/9, 1 chuyến bay đặc biệt từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh tại Hà Nội

Ngày 11/9, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội để giám định ADN, xác định danh tính.

Theo thông tin từ báo Quân khu 7, vào ngày 11/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân, UBND thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Cùng dự lễ có các lãnh đạo trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng; thủ trưởng Bộ Tham mưu; Cục Chính trị; Cục Hậu cần – Kỹ thuật, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đại biểu thực hiện nghi thức đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay (Ảnh: Báo Quân khu 7)

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay (Ảnh: Báo Quân khu 7)

Trong đợt này, Quân khu 7 phối hợp vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính, gồm: thành phố Đồng Nai 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, tổ chức bảo quản, vận chuyển chặt chẽ, trang nghiêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đến Sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tại Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh để tiến hành giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Báo Tin tức cho hay, chia sẻ về nhiệm vụ vận chuyển các mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, đối với Quân chủng, mỗi chuyến bay trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ vận chuyển. Những chuyến bay đưa mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ lại càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một số phận và sự mong mỏi, khắc khoải của thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi suốt hàng chục năm để tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân của mình.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu kính cẩn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Báo Quân khu 7)

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu kiểm tra công tác vận chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên máy bay (Ảnh: Báo Quân khu 7)

Chuyến bay của nghĩa tình và sự tri ân (Ảnh: Báo Quân khu 7)

Thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bàn giao các mẫu sinh phẩm, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và chu đáo.

“Mẫu sinh phẩm lần này Quân chủng vận chuyển là 13.563 mẫu, nhiều hơn lần vận chuyển trước đó vào ngày 21/8 là hơn 7000 mẫu. Từ khâu tổ chức vận chuyển đến tiếp nhận, bàn giao, mọi công việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chu đáo nhất và trang trọng nhất. Đó cũng là sự cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ” Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn nói.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương; các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học và cơ quan thông tấn, báo chí triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Những thùng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ được trang trọng đưa lên máy bay không chỉ mang theo những mẫu phẩm phục vụ giám định ADN, mà còn chuyên chở trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện quyết tâm của LLVT Quân khu 7 cùng các cấp, các ngành, địa phương trong hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, khẳng định, hành trình vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ là chuyến bay của nghĩa tình và sự tri ân, là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của dân tộc đã nằm xuống cho Tổ quốc đứng lên. Mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là thêm một hy vọng được thắp lên, để bằng thành tựu của khoa học gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.